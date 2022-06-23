https://ria.ru/20220623/opasnost-1797597495.html
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 23.06.2022
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
Установленный ранее в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток, до 8 июля, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:24
2022-06-23T15:24
2022-06-23T15:39
брянская область
безопасность
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БРЯНСК, 23 июн – РИА Новости. Установленный ранее в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток, до 8 июля, сообщило региональное правительство."Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 23 июня 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.Решение принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, отмечается в сообщении.При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
https://ria.ru/20220620/obstrel-1796752381.html
https://ria.ru/20220620/vsu-1796727696.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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брянская область, безопасность
15:24 23.06.2022 (обновлено: 15:39 23.06.2022)
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
Высокий желтый уровень террористической опасности продлен в Брянской области до 8 июля
БРЯНСК, 23 июн – РИА Новости.
Установленный ранее в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток, до 8 июля, сообщило
региональное правительство.
"Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области
, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 23 июня 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.
Решение принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, отмечается в сообщении.
При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.
Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.