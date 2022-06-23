Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/opasnost-1797597495.html
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 23.06.2022
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
Установленный ранее в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток, до 8 июля, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:24
2022-06-23T15:39
брянская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786301553_0:23:1024:599_1920x0_80_0_0_3bae5a85950ca5a164ffe0392045775b.jpg
БРЯНСК, 23 июн – РИА Новости. Установленный ранее в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток, до 8 июля, сообщило региональное правительство."Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 23 июня 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.Решение принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, отмечается в сообщении.При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
https://ria.ru/20220620/obstrel-1796752381.html
https://ria.ru/20220620/vsu-1796727696.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786301553_0:0:978:733_1920x0_80_0_0_56a80f57a8d3f5735bac7e830ca2ff08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, безопасность
15:24 23.06.2022 (обновлено: 15:39 23.06.2022)
 
В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности

Высокий желтый уровень террористической опасности продлен в Брянской области до 8 июля

© Фото : Александр Богомаз/ВконтактеПоследствия падения авиаснаряда в поселке Жеча Брянской области
Последствия падения авиаснаряда в поселке Жеча Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Александр Богомаз/Вконтакте
Последствия падения авиаснаряда в поселке Жеча Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 23 июн – РИА Новости. Установленный ранее в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 15 суток, до 8 июля, сообщило региональное правительство.
"Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 23 июня 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела поселка Суземка - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 14:14Специальная военная операция на Украине
Губернатор Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли Суземку западным оружием
Решение принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, отмечается в сообщении.
При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.
Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
Последствия падения авиаснаряда в Брянской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 12:51Специальная военная операция на Украине
Богомаз рассказал о последствиях обстрелов Брянской области со стороны ВСУ
 
Брянская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала