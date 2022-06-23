https://ria.ru/20220623/oon-1797647676.html

Страны БРИКС готовы оживить дискуссию о реформе Совбеза ООН

Страны БРИКС готовы оживить дискуссию о реформе Совбеза ООН - РИА Новости, 23.06.2022

Страны БРИКС готовы оживить дискуссию о реформе Совбеза ООН

Страны БРИКС готовы вдохнуть новую жизнь в дискуссии о реформе СБ ООН, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:24

2022-06-23T17:24

2022-06-23T17:48

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС готовы вдохнуть новую жизнь в дискуссии о реформе СБ ООН, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы напоминаем о резолюции 75/1 Генеральной ассамблеи ООН и поддерживаем призыв к реформированию главных органов Организации Объединенных Наций. Мы подтверждаем готовность вдохнуть новую жизнь в дискуссии о реформе Совета Безопасности ООН и продолжать работу по активизации деятельности Генеральной ассамблеи и укреплению Экономического и Социального совета", - говорится в телеграмме.Стороны напомнили об Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года и подтвердили необходимость проведения всеобъемлющей реформы ООН, в том числе ее Совета Безопасности "в целях повышения его представительности, эффективности и действенности, а также более широкой представленности в нем развивающихся стран, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на глобальные вызовы"."Китай и Россия вновь подтверждают важность, которую они придают статусу и роли Бразилии, Индии и ЮАР в международных делах, и поддерживают их стремление играть более заметную роль в ООН", - добавляется в декларации.

https://ria.ru/20220426/oon-1785538802.html

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бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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