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Омская область в 2021 году прошла проверку на прочность, заявил Бурков - РИА Новости, 23.06.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220623/omsk-1797488177.html
Омская область в 2021 году прошла проверку на прочность, заявил Бурков
Омская область в 2021 году прошла проверку на прочность, заявил Бурков - РИА Новости, 23.06.2022
Омская область в 2021 году прошла проверку на прочность, заявил Бурков
Омская область в 2021 году в условиях пандемии коронавируса прошла серьезную проверку на прочность и увеличила доходы консолидированного бюджета, заявил в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:37
2022-06-23T10:37
омская область
омская область
экономика
александр бурков
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ОМСК, 23 июн – РИА Новости. Омская область в 2021 году в условиях пандемии коронавируса прошла серьезную проверку на прочность и увеличила доходы консолидированного бюджета, заявил в четверг губернатор региона Александр Бурков, представляя отчёт о результатах деятельности регионального правительства в 2021 году."В разгар пандемии нам предрекали обвал валового регионального продукта, смерть малого бизнеса, массовую безработицу, жесточайший дефицит бюджета. Что мы наблюдаем сегодня? Валовой региональный продукт вырос на полтора процента, до 845 миллиардов рублей. Доходы консолидированного бюджета увеличились на 11%", - сказал губернатор.Глава региона напомнил, что на реализацию национальных проектов в Омской области было направлено порядка 20 миллиардов рублей, из которых 11 миллиардов - средства федерального бюджета. В текущем году объемы финансирования нацпроектов сохранятся на том же уровне, при этом доля федеральных средств увеличится до 13 миллиардов рублей."Это свидетельствует о том, что социально-экономический курс, который мы с вами заложили четырьмя годами ранее, был выбран верно. Именно поэтому мы выдержали удар пандемии: сохранили стабильность в социальной сфере и сделали пусть небольшой, но шаг вперед в экономике", — отметил губернатор.Он подчеркнул, что регион справился и с задачей по восстановлению численности занятого населения. Так, комплекс мер, проведенных региональным правительством, способствовал сокращению числа зарегистрированных безработных граждан более чем в четыре раза. Омская область входит в десятку лучших регионов по показателю трудоустройства граждан, а по показателю трудоустройства выпускников занимает третье место в стране. Эта работа будет продолжена.
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омская область, экономика, александр бурков
10:37 23.06.2022
 

Омская область в 2021 году прошла проверку на прочность, заявил Бурков

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПожарная каланча на улице Интернациональная в Омске
Пожарная каланча на улице Интернациональная в Омске - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Пожарная каланча на улице Интернациональная в Омске. Архивное фото
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ОМСК, 23 июн – РИА Новости. Омская область в 2021 году в условиях пандемии коронавируса прошла серьезную проверку на прочность и увеличила доходы консолидированного бюджета, заявил в четверг губернатор региона Александр Бурков, представляя отчёт о результатах деятельности регионального правительства в 2021 году.
"В разгар пандемии нам предрекали обвал валового регионального продукта, смерть малого бизнеса, массовую безработицу, жесточайший дефицит бюджета. Что мы наблюдаем сегодня? Валовой региональный продукт вырос на полтора процента, до 845 миллиардов рублей. Доходы консолидированного бюджета увеличились на 11%", - сказал губернатор.
Глава региона напомнил, что на реализацию национальных проектов в Омской области было направлено порядка 20 миллиардов рублей, из которых 11 миллиардов - средства федерального бюджета. В текущем году объемы финансирования нацпроектов сохранятся на том же уровне, при этом доля федеральных средств увеличится до 13 миллиардов рублей.
"Это свидетельствует о том, что социально-экономический курс, который мы с вами заложили четырьмя годами ранее, был выбран верно. Именно поэтому мы выдержали удар пандемии: сохранили стабильность в социальной сфере и сделали пусть небольшой, но шаг вперед в экономике", — отметил губернатор.
Он подчеркнул, что регион справился и с задачей по восстановлению численности занятого населения. Так, комплекс мер, проведенных региональным правительством, способствовал сокращению числа зарегистрированных безработных граждан более чем в четыре раза. Омская область входит в десятку лучших регионов по показателю трудоустройства граждан, а по показателю трудоустройства выпускников занимает третье место в стране. Эта работа будет продолжена.
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