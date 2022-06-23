https://ria.ru/20220623/omsk-1797488177.html

Омская область в 2021 году прошла проверку на прочность, заявил Бурков

Омская область в 2021 году прошла проверку на прочность, заявил Бурков - РИА Новости, 23.06.2022

Омская область в 2021 году прошла проверку на прочность, заявил Бурков

Омская область в 2021 году в условиях пандемии коронавируса прошла серьезную проверку на прочность и увеличила доходы консолидированного бюджета, заявил в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:37

2022-06-23T10:37

2022-06-23T10:37

омская область

омская область

экономика

александр бурков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737029134_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_91cd3aa578f34a704627941634d08cb1.jpg

ОМСК, 23 июн – РИА Новости. Омская область в 2021 году в условиях пандемии коронавируса прошла серьезную проверку на прочность и увеличила доходы консолидированного бюджета, заявил в четверг губернатор региона Александр Бурков, представляя отчёт о результатах деятельности регионального правительства в 2021 году."В разгар пандемии нам предрекали обвал валового регионального продукта, смерть малого бизнеса, массовую безработицу, жесточайший дефицит бюджета. Что мы наблюдаем сегодня? Валовой региональный продукт вырос на полтора процента, до 845 миллиардов рублей. Доходы консолидированного бюджета увеличились на 11%", - сказал губернатор.Глава региона напомнил, что на реализацию национальных проектов в Омской области было направлено порядка 20 миллиардов рублей, из которых 11 миллиардов - средства федерального бюджета. В текущем году объемы финансирования нацпроектов сохранятся на том же уровне, при этом доля федеральных средств увеличится до 13 миллиардов рублей."Это свидетельствует о том, что социально-экономический курс, который мы с вами заложили четырьмя годами ранее, был выбран верно. Именно поэтому мы выдержали удар пандемии: сохранили стабильность в социальной сфере и сделали пусть небольшой, но шаг вперед в экономике", — отметил губернатор.Он подчеркнул, что регион справился и с задачей по восстановлению численности занятого населения. Так, комплекс мер, проведенных региональным правительством, способствовал сокращению числа зарегистрированных безработных граждан более чем в четыре раза. Омская область входит в десятку лучших регионов по показателю трудоустройства граждан, а по показателю трудоустройства выпускников занимает третье место в стране. Эта работа будет продолжена.

https://ria.ru/20220530/lagerya-1791674484.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, экономика, александр бурков