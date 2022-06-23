https://ria.ru/20220623/odessa-1797701945.html

CNN планирует снять постановки фейковых терактов в Одессе

CNN планирует снять постановки фейковых терактов в Одессе - РИА Новости, 23.06.2022

CNN планирует снять постановки фейковых терактов в Одессе

В Одессу прибыли два репортера CNN в сопровождении боевиков "Азова", планируют съемку терактов на гражданских объектах для обвинения России в ударах, заявил в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T21:36

2022-06-23T21:36

2022-06-23T23:50

специальная военная операция на украине

cnn (телеканал)

одесса

украина

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Одессу прибыли два репортера CNN в сопровождении боевиков "Азова", планируют съемку терактов на гражданских объектах для обвинения России в ударах, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев подчеркнул, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах."Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре", — отметил генерал.

https://ria.ru/20220613/odessa-1795082705.html

одесса

украина

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cnn (телеканал), одесса, украина