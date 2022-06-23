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CNN планирует снять постановки фейковых терактов в Одессе - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/odessa-1797701945.html
CNN планирует снять постановки фейковых терактов в Одессе
CNN планирует снять постановки фейковых терактов в Одессе - РИА Новости, 23.06.2022
CNN планирует снять постановки фейковых терактов в Одессе
В Одессу прибыли два репортера CNN в сопровождении боевиков "Азова", планируют съемку терактов на гражданских объектах для обвинения России в ударах, заявил в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T21:36
2022-06-23T23:50
специальная военная операция на украине
cnn (телеканал)
одесса
украина
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Одессу прибыли два репортера CNN в сопровождении боевиков "Азова", планируют съемку терактов на гражданских объектах для обвинения России в ударах, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев подчеркнул, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах."Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре", — отметил генерал.
https://ria.ru/20220613/odessa-1795082705.html
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cnn (телеканал), одесса, украина
21:36 23.06.2022 (обновлено: 23:50 23.06.2022)
 
CNN планирует снять постановки фейковых терактов в Одессе

В Минобороны рассказали о планах CNN снять постановки фейковых терактов в Одессе

© Flickr / Ayushπ Телеканал CNN
Телеканал CNN - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Flickr / Ayushπ
Телеканал CNN. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Одессу прибыли два репортера CNN в сопровождении боевиков "Азова", планируют съемку терактов на гражданских объектах для обвинения России в ударах, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Одессу прибыли два репортера новостного канала CNN в сопровождении десяти военнослужащих националистического батальона "Азов". Запланирована видеосъемка подготовленных террористических актов на гражданских объектах, для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий", — сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.
"Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре", — отметил генерал.
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13 июня, 21:02
В Одессе собираются переименовать улицы, названия которых связаны с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеCNN (телеканал)ОдессаУкраина
 
 
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