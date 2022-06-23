https://ria.ru/20220623/obstrely-1797452023.html

В Рубежном после обстрелов ВСУ загорелся элеватор на 30 тысяч тонн зерна

В Рубежном после обстрелов ВСУ загорелся элеватор на 30 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 23.06.2022

В Рубежном после обстрелов ВСУ загорелся элеватор на 30 тысяч тонн зерна

В городе Рубежное в ЛНР после обстрелов украинской артиллерией горит элеватор, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T06:08

2022-06-23T06:08

2022-06-23T10:05

специальная военная операция на украине

рубежное

лисичанск

в мире

луганская народная республика

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 23 июн — РИА Новости. В городе Рубежное в ЛНР после обстрелов украинской артиллерией горит элеватор, передает корреспондент РИА Новости.Элеваторный комплекс компании ООО "Голден Агро" открылся в 2020 году. Он вмещает 30 тысяч тонн зерна.Сейчас элеваторы разбиты снарядами, причем видно, что они летели со стороны Лисичанска, который остается под контролем украинских военных. По отзывам местных жителей, последние по времени "прилеты" были на днях. Огромные кучи сельхозпродукции высыпались из хранилищ, над ними поднимается дым, зерно частично почернело.Вокруг комплекса разбросаны железные осколки.На место приезжают жители, чтобы набрать себе зерна. В самом Рубежном открыто всего несколько магазинов, у многих людей нет денег, так как их украинские карточки здесь не работают.Некоторые ее соседи приезжают на машинах с прицепами.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/katerinovka-1797441730.html

рубежное

лисичанск

луганская народная республика

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Кадры из Рубежного, где после обстрела ВСУ горит элеватор на 30 тыс тонн зерна В городе Рубежное в ЛНР после обстрелов со стороны украинской артиллерии горит элеватор на 30 тыс тонн зерна, передает корреспондент РИА Новости. Местные жители приходят к месту пожара с мешками: в Рубежном работают лишь несколько магазинов, у многих из-за неработающих украинских карт нет денег. 2022-06-23T06:08 true PT1M19S

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рубежное, лисичанск, в мире, луганская народная республика