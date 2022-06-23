https://ria.ru/20220623/obstrel-1797650841.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку из крупнокалиберных орудий

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку из крупнокалиберных орудий - РИА Новости, 23.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку из крупнокалиберных орудий

Украинские войска в четверг обстреляли Горловку и Макеевку в Донецкой Народной республике крупнокалиберными снарядами, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:33

2022-06-23T17:33

2022-06-23T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

макеевка

украина

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли Горловку и Макеевку в Донецкой Народной республике крупнокалиберными снарядами, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, обстрелы производились с 16.45 мск по 16.55 мск из населенных пунктов Авдеевка и Новгородское. По Кировскому району Макеевки "было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, а по Горловке восемь снарядов калибром 152 миллиметра".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220623/gorlovka-1797476553.html

горловка

макеевка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, макеевка, украина, нато, вооруженные силы украины