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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:36
2022-06-23T11:36
2022-06-23T11:36
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в четверг рано утром выпустили по Пантелеймоновке восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 152 миллиметра по Пантелеймоновке