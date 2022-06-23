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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 23.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:36

2022-06-23T11:36

2022-06-23T11:36

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в четверг рано утром выпустили по Пантелеймоновке восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220623/ozeryanovka-1797486749.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр