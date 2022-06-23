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Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский из БМП-1
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский из БМП-1 - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский из БМП-1
Украинские войска в 6.05 обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпущено 10 снарядов из БМП-1, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T06:20
2022-06-23T06:20
2022-06-23T06:20
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Украинские войска в 6.05 обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпущено 10 снарядов из БМП-1, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 снарядов из БМП-1", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, украина, бмп-1, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский из БМП-1
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский из БМП-1