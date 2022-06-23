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Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский из БМП-1

Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский из БМП-1 - РИА Новости, 23.06.2022

Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский из БМП-1

Украинские войска в 6.05 обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпущено 10 снарядов из БМП-1, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T06:20

2022-06-23T06:20

2022-06-23T06:20

специальная военная операция на украине

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бмп-1

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Украинские войска в 6.05 обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпущено 10 снарядов из БМП-1, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 снарядов из БМП-1", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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донецк (днр)

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в мире, украина, бмп-1, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины