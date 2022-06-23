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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/obstrel-1797451059.html
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T05:04
2022-06-23T05:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
пантелеймоновка (горловский район)
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Уточняется, что атака произошла в 3.00 утра.До этого за сутки в представительстве ДНР в СЦКК зафиксировали два обстрела этого населенного пункта украинскими войсками.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, пантелеймоновка (горловский район), донецк (днр), вооруженные силы украины
05:04 23.06.2022 (обновлено: 05:16 23.06.2022)
 
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Уточняется, что атака произошла в 3.00 утра.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ, <...> выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в публикации.

До этого за сутки в представительстве ДНР в СЦКК зафиксировали два обстрела этого населенного пункта украинскими войсками.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККПантелеймоновка (Горловский район)Донецк (ДНР)Вооруженные силы Украины
 
 
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