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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 23.06.2022

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T05:04

2022-06-23T05:04

2022-06-23T05:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

пантелеймоновка (горловский район)

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Уточняется, что атака произошла в 3.00 утра.До этого за сутки в представительстве ДНР в СЦКК зафиксировали два обстрела этого населенного пункта украинскими войсками.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, пантелеймоновка (горловский район), донецк (днр), вооруженные силы украины