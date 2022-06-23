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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T05:04
2022-06-23T05:04
2022-06-23T05:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
пантелеймоновка (горловский район)
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Уточняется, что атака произошла в 3.00 утра.До этого за сутки в представительстве ДНР в СЦКК зафиксировали два обстрела этого населенного пункта украинскими войсками.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
донецк (днр)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, пантелеймоновка (горловский район), донецк (днр), вооруженные силы украины
05:04 23.06.2022 (обновлено: 05:16 23.06.2022)
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили восемь снарядов по Пантелеймоновке