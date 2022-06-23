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В Норвегии прекратили дело сотрудника DNV о шпионаже в пользу России - РИА Новости, 23.06.2022
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В Норвегии прекратили дело сотрудника DNV о шпионаже в пользу России
В Норвегии прекратили дело сотрудника DNV о шпионаже в пользу России - РИА Новости, 23.06.2022
В Норвегии прекратили дело сотрудника DNV о шпионаже в пользу России
Правоохранительные органы Норвегии прекратили дело против сотрудника сертификационной компании DNV, который обвинялся в шпионаже в пользу России, теперь он... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:02
2022-06-23T17:42
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МУРМАНСК, 23 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы Норвегии прекратили дело против сотрудника сертификационной компании DNV, который обвинялся в шпионаже в пользу России, теперь он подозревается в коррупции, сообщил государственный обвинитель Карл Фредрик Фари изданию Е24."Обвинение было снято, поскольку расследование не выявило, что информация, которая должна была быть передана, может нанести ущерб тому, что в законе называется основными национальными интересами", - пояснил Фари.Сотрудник компании был задержан в августе 2020 года в ресторане в Осло, его подозревали в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам королевства. Полицейская служба безопасности арестовала мужчину, поскольку полагала, что тот обменивался информацией с агентом российской разведки.Теперь сотрудник компании обвиняется в коррупции — предполагается, что он получил порядка 40-50 тысяч крон в 2018-2020 года от сотрудника российской разведки за передачу данных, обладателем которых он стал, работая в DNV. При этом гособвинению не удалось доказать, что переданные данные могли нанести урон интересам страны.
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в мире, технологии, осло, норвегия
17:02 23.06.2022 (обновлено: 17:42 23.06.2022)
 
В Норвегии прекратили дело сотрудника DNV о шпионаже в пользу России

Е24: в Норвегии прекратили дело сотрудника компании DNV о шпионаже в пользу России

© AP Photo / Fredrik VarfjellПолиция Осло, Норвегия
Полиция Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Fredrik Varfjell
Полиция Осло, Норвегия. Архивное фото
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МУРМАНСК, 23 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы Норвегии прекратили дело против сотрудника сертификационной компании DNV, который обвинялся в шпионаже в пользу России, теперь он подозревается в коррупции, сообщил государственный обвинитель Карл Фредрик Фари изданию Е24.
"Обвинение было снято, поскольку расследование не выявило, что информация, которая должна была быть передана, может нанести ущерб тому, что в законе называется основными национальными интересами", - пояснил Фари.
Сотрудник компании был задержан в августе 2020 года в ресторане в Осло, его подозревали в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам королевства. Полицейская служба безопасности арестовала мужчину, поскольку полагала, что тот обменивался информацией с агентом российской разведки.
Теперь сотрудник компании обвиняется в коррупции — предполагается, что он получил порядка 40-50 тысяч крон в 2018-2020 года от сотрудника российской разведки за передачу данных, обладателем которых он стал, работая в DNV. При этом гособвинению не удалось доказать, что переданные данные могли нанести урон интересам страны.
Сотрудники полиции в Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 03:36
Sun: в Британии задержали мужчину по подозрению в "шпионаже" на Россию
 
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