17:02 23.06.2022 (обновлено: 17:42 23.06.2022)
В Норвегии прекратили дело сотрудника DNV о шпионаже в пользу России
Е24: в Норвегии прекратили дело сотрудника компании DNV о шпионаже в пользу России
© AP Photo / Fredrik VarfjellПолиция Осло, Норвегия
© AP Photo / Fredrik Varfjell
Полиция Осло, Норвегия. Архивное фото
МУРМАНСК, 23 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы Норвегии прекратили дело против сотрудника сертификационной компании DNV, который обвинялся в шпионаже в пользу России, теперь он подозревается в коррупции, сообщил государственный обвинитель Карл Фредрик Фари изданию Е24.
"Обвинение было снято, поскольку расследование не выявило, что информация, которая должна была быть передана, может нанести ущерб тому, что в законе называется основными национальными интересами", - пояснил Фари.
Сотрудник компании был задержан в августе 2020 года в ресторане в Осло, его подозревали в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам королевства. Полицейская служба безопасности арестовала мужчину, поскольку полагала, что тот обменивался информацией с агентом российской разведки.
Теперь сотрудник компании обвиняется в коррупции — предполагается, что он получил порядка 40-50 тысяч крон в 2018-2020 года от сотрудника российской разведки за передачу данных, обладателем которых он стал, работая в DNV. При этом гособвинению не удалось доказать, что переданные данные могли нанести урон интересам страны.