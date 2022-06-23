https://ria.ru/20220623/norvegiya-1797635497.html

В Норвегии прекратили дело сотрудника DNV о шпионаже в пользу России

В Норвегии прекратили дело сотрудника DNV о шпионаже в пользу России - РИА Новости, 23.06.2022

В Норвегии прекратили дело сотрудника DNV о шпионаже в пользу России

Правоохранительные органы Норвегии прекратили дело против сотрудника сертификационной компании DNV, который обвинялся в шпионаже в пользу России, теперь он... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:02

2022-06-23T17:02

2022-06-23T17:42

в мире

технологии

осло

норвегия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/116308/11/1163081193_0:87:2000:1212_1920x0_80_0_0_71d69c1a82dd7f5cf6d85e0d3668c3df.jpg

МУРМАНСК, 23 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы Норвегии прекратили дело против сотрудника сертификационной компании DNV, который обвинялся в шпионаже в пользу России, теперь он подозревается в коррупции, сообщил государственный обвинитель Карл Фредрик Фари изданию Е24."Обвинение было снято, поскольку расследование не выявило, что информация, которая должна была быть передана, может нанести ущерб тому, что в законе называется основными национальными интересами", - пояснил Фари.Сотрудник компании был задержан в августе 2020 года в ресторане в Осло, его подозревали в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам королевства. Полицейская служба безопасности арестовала мужчину, поскольку полагала, что тот обменивался информацией с агентом российской разведки.Теперь сотрудник компании обвиняется в коррупции — предполагается, что он получил порядка 40-50 тысяч крон в 2018-2020 года от сотрудника российской разведки за передачу данных, обладателем которых он стал, работая в DNV. При этом гособвинению не удалось доказать, что переданные данные могли нанести урон интересам страны.

https://ria.ru/20220615/britaniya-1795342727.html

осло

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, осло, норвегия