Рейтинг@Mail.ru
Nike уходит из России - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/nike-1797579598.html
Nike уходит из России
Nike уходит из России - РИА Новости, 23.06.2022
Nike уходит из России
Американский производитель одежды и обуви Nike принял решение полностью уйти с российского рынка, говорится в сообщении на сайте компании. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:28
2022-06-23T15:23
россия
nike, inc.
в мире
экономика
технологии
орегон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790576925_0:109:3239:1930_1920x0_80_0_0_31b180b574488a7c70ec43ea5d366cf6.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский производитель одежды и обуви Nike принял решение полностью уйти с российского рынка, говорится в сообщении на сайте компании."Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", — сообщает компания.В марте Nike перестал доставлять продукцию в Россию, однако решение о закрытии офлайн-магазинов не принималось.Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
россия
орегон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790576925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_57f297475035eb7010e0276f2f203bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, nike, inc., в мире, экономика, технологии, орегон, сша
14:28 23.06.2022 (обновлено: 15:23 23.06.2022)
 
Nike уходит из России

Американский производитель одежды и обуви Nike полностью уходит с российского рынка

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМагазин Nike в торговом центре "Охотный ряд" в Москве
Магазин Nike в торговом центре Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Магазин Nike в торговом центре "Охотный ряд" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский производитель одежды и обуви Nike принял решение полностью уйти с российского рынка, говорится в сообщении на сайте компании.
"Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", — сообщает компания.
В марте Nike перестал доставлять продукцию в Россию, однако решение о закрытии офлайн-магазинов не принималось.
Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
 
РоссияNike, Inc.В миреЭкономикаТехнологииОрегонСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала