https://ria.ru/20220623/nike-1797579598.html
Nike уходит из России
Nike уходит из России - РИА Новости, 23.06.2022
Nike уходит из России
Американский производитель одежды и обуви Nike принял решение полностью уйти с российского рынка, говорится в сообщении на сайте компании. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:28
2022-06-23T14:28
2022-06-23T15:23
россия
nike, inc.
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский производитель одежды и обуви Nike принял решение полностью уйти с российского рынка, говорится в сообщении на сайте компании."Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", — сообщает компания.В марте Nike перестал доставлять продукцию в Россию, однако решение о закрытии офлайн-магазинов не принималось.Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, nike, inc., в мире, экономика, технологии, орегон, сша