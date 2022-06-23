https://ria.ru/20220623/nike-1797579598.html

Nike уходит из России

Nike уходит из России - РИА Новости, 23.06.2022

Nike уходит из России

Американский производитель одежды и обуви Nike принял решение полностью уйти с российского рынка, говорится в сообщении на сайте компании. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:28

2022-06-23T14:28

2022-06-23T15:23

россия

nike, inc.

в мире

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орегон

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский производитель одежды и обуви Nike принял решение полностью уйти с российского рынка, говорится в сообщении на сайте компании."Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", — сообщает компания.В марте Nike перестал доставлять продукцию в Россию, однако решение о закрытии офлайн-магазинов не принималось.Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, nike, inc., в мире, экономика, технологии, орегон, сша