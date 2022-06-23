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В Белом доме считают, что Китай скрывает объемы покупки российской нефти - РИА Новости, 23.06.2022
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В Белом доме считают, что Китай скрывает объемы покупки российской нефти
В Белом доме считают, что Китай скрывает объемы покупки российской нефти - РИА Новости, 23.06.2022
В Белом доме считают, что Китай скрывает объемы покупки российской нефти
КНР и Индия, возможно, покупают больше российской нефти, чем известно США, заявила представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T02:08
2022-06-23T02:08
экономика
дженнифер грэнхолм
китай
сша
индия
россия
в мире
сесилия роуз
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. КНР и Индия, возможно, покупают больше российской нефти, чем известно США, заявила представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз.Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в среду заявила, что США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР. Ранее агентство Рейтер сообщало, что закупки Индией российского угля в период с 27 мая по 15 июня выросли в шесть раз, а импорт нефти из РФ увеличился в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно агентству, Китай в свою очередь увеличил импорт нефти из России в мае на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем.Роуз приветствовала снижение стоимости нефти и высказала надежду на то, что потребители не заправках его почувствуют.
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экономика, дженнифер грэнхолм, китай, сша, индия, россия, в мире, сесилия роуз
02:08 23.06.2022
 
В Белом доме считают, что Китай скрывает объемы покупки российской нефти

Экономист Роуз: Китай и Индия могут покупать больше российской нефти, чем известно США

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков — качалок
Работа нефтяных станков — качалок - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков — качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. КНР и Индия, возможно, покупают больше российской нефти, чем известно США, заявила представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз.
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в среду заявила, что США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР. Ранее агентство Рейтер сообщало, что закупки Индией российского угля в период с 27 мая по 15 июня выросли в шесть раз, а импорт нефти из РФ увеличился в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно агентству, Китай в свою очередь увеличил импорт нефти из России в мае на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем.
"Сейчас, в частности, рынки нефти довольно нестабильные. Я слышала, что отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, полагаем", — отметила она в интервью Bloomberg.
Роуз приветствовала снижение стоимости нефти и высказала надежду на то, что потребители не заправках его почувствуют.
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ЭкономикаДженнифер ГрэнхолмКитайСШАИндияРоссияВ миреСесилия Роуз
 
 
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