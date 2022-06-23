https://ria.ru/20220623/neft-1797446902.html

В Белом доме считают, что Китай скрывает объемы покупки российской нефти

В Белом доме считают, что Китай скрывает объемы покупки российской нефти - РИА Новости, 23.06.2022

В Белом доме считают, что Китай скрывает объемы покупки российской нефти

КНР и Индия, возможно, покупают больше российской нефти, чем известно США, заявила представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T02:08

2022-06-23T02:08

2022-06-23T02:08

экономика

дженнифер грэнхолм

китай

сша

индия

россия

в мире

сесилия роуз

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. КНР и Индия, возможно, покупают больше российской нефти, чем известно США, заявила представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз.Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в среду заявила, что США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР. Ранее агентство Рейтер сообщало, что закупки Индией российского угля в период с 27 мая по 15 июня выросли в шесть раз, а импорт нефти из РФ увеличился в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно агентству, Китай в свою очередь увеличил импорт нефти из России в мае на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем.Роуз приветствовала снижение стоимости нефти и высказала надежду на то, что потребители не заправках его почувствуют.

https://ria.ru/20220622/bayden-1797431378.html

китай

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индия

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экономика, дженнифер грэнхолм, китай, сша, индия, россия, в мире, сесилия роуз