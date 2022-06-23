https://ria.ru/20220623/neft-1797446902.html
В Белом доме считают, что Китай скрывает объемы покупки российской нефти
В Белом доме считают, что Китай скрывает объемы покупки российской нефти - РИА Новости, 23.06.2022
В Белом доме считают, что Китай скрывает объемы покупки российской нефти
КНР и Индия, возможно, покупают больше российской нефти, чем известно США, заявила представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T02:08
2022-06-23T02:08
2022-06-23T02:08
экономика
дженнифер грэнхолм
китай
сша
индия
россия
в мире
сесилия роуз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_faeb4cd139344fa8d7cee7105bb07c8b.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. КНР и Индия, возможно, покупают больше российской нефти, чем известно США, заявила представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз.Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в среду заявила, что США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР. Ранее агентство Рейтер сообщало, что закупки Индией российского угля в период с 27 мая по 15 июня выросли в шесть раз, а импорт нефти из РФ увеличился в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно агентству, Китай в свою очередь увеличил импорт нефти из России в мае на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем.Роуз приветствовала снижение стоимости нефти и высказала надежду на то, что потребители не заправках его почувствуют.
https://ria.ru/20220622/bayden-1797431378.html
китай
сша
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_683:348:2950:2048_1920x0_80_0_0_f324cf47cf84df27c623cd497b698e36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дженнифер грэнхолм, китай, сша, индия, россия, в мире, сесилия роуз
В Белом доме считают, что Китай скрывает объемы покупки российской нефти
Экономист Роуз: Китай и Индия могут покупать больше российской нефти, чем известно США