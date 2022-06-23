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ВС России уничтожили более 650 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/natsionalisty-1797537063.html
ВС России уничтожили более 650 украинских националистов за сутки
ВС России уничтожили более 650 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 23.06.2022
ВС России уничтожили более 650 украинских националистов за сутки
Российские войска за сутки уничтожили более 650 националистов, 17 танков и другой техники, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:36
2022-06-23T13:55
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили более 650 националистов, 17 танков и другой техники, сообщили в Минобороны."В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня "Смерч", а также 17 специальных автомобилей", — рассказали в ведомстве.За два дня 34-й батальон 57-й бригады ВСУ потерял около 150 человек убитыми и 450 ранеными. В каждой из рот этого подразделения остаются не более 15-20 солдат. При этом офицеры бросили подчиненных и дезертировали."В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными силами осталось менее 50% личного состава. Еще более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями", — отметили в министерстве.Помимо этого, в рамках контрбатарейной борьбы удалось поразить восемь украинских взводов РСЗО "Ураган" и 11 взводов ствольной артиллерии, обстреливавших Донецк и другие города ДНР."Высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. За сутки высокоточным оружием ВКС России также поражены три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах", — рассказали в Минобороны.Кроме того, российская авиация за сутки нанесла удары по войскам и военной технике противника в 96 районах и уничтожила полевой радиолокационный пост в Харьковской области.Ракетные войска поразили:Войска ПВО за сутки уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат, а также перехватили ракету комплекса "Точка-У" в районе Пески-Радьковские Харьковской области и 22 реактивных снаряда РСЗО в ДНР, Харьковской области и над островом Змеиный.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/ukraina-1797378364.html
https://ria.ru/20220623/donbass-1797459138.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:36 23.06.2022 (обновлено: 13:55 23.06.2022)
 
ВС России уничтожили более 650 украинских националистов за сутки

Минобороны: ВС России уничтожили более 650 украинских националистов за сутки

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили более 650 националистов, 17 танков и другой техники, сообщили в Минобороны.
"В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня "Смерч", а также 17 специальных автомобилей", — рассказали в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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За два дня 34-й батальон 57-й бригады ВСУ потерял около 150 человек убитыми и 450 ранеными. В каждой из рот этого подразделения остаются не более 15-20 солдат. При этом офицеры бросили подчиненных и дезертировали.
"В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными силами осталось менее 50% личного состава. Еще более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями", — отметили в министерстве.
Танк Т-80 Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
08:11Специальная военная операция на Украине
Силы ЛНР взяли под контроль дорогу из Северска в Лисичанск
Помимо этого, в рамках контрбатарейной борьбы удалось поразить восемь украинских взводов РСЗО "Ураган" и 11 взводов ствольной артиллерии, обстреливавших Донецк и другие города ДНР.
"Высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. За сутки высокоточным оружием ВКС России также поражены три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах", — рассказали в Минобороны.
Кроме того, российская авиация за сутки нанесла удары по войскам и военной технике противника в 96 районах и уничтожила полевой радиолокационный пост в Харьковской области.
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 23:26Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил об освобождении села Катериновка в ЛНР
Ракетные войска поразили:
  • 26 пунктов управления;
  • 364 района скопления живой силы и техники ВСУ;
  • подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 155-миллиметровых гаубиц М-777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня "Смерч" в районе Новопокровское в ДНР;
  • три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами в Николаевской области.
Войска ПВО за сутки уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат, а также перехватили ракету комплекса "Точка-У" в районе Пески-Радьковские Харьковской области и 22 реактивных снаряда РСЗО в ДНР, Харьковской области и над островом Змеиный.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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