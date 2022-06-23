https://ria.ru/20220623/natsionalisty-1797537063.html

ВС России уничтожили более 650 украинских националистов за сутки

ВС России уничтожили более 650 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 23.06.2022

ВС России уничтожили более 650 украинских националистов за сутки

Российские войска за сутки уничтожили более 650 националистов, 17 танков и другой техники, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:36

2022-06-23T12:36

2022-06-23T13:55

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили более 650 националистов, 17 танков и другой техники, сообщили в Минобороны."В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня "Смерч", а также 17 специальных автомобилей", — рассказали в ведомстве.За два дня 34-й батальон 57-й бригады ВСУ потерял около 150 человек убитыми и 450 ранеными. В каждой из рот этого подразделения остаются не более 15-20 солдат. При этом офицеры бросили подчиненных и дезертировали."В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными силами осталось менее 50% личного состава. Еще более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями", — отметили в министерстве.Помимо этого, в рамках контрбатарейной борьбы удалось поразить восемь украинских взводов РСЗО "Ураган" и 11 взводов ствольной артиллерии, обстреливавших Донецк и другие города ДНР."Высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. За сутки высокоточным оружием ВКС России также поражены три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах", — рассказали в Минобороны.Кроме того, российская авиация за сутки нанесла удары по войскам и военной технике противника в 96 районах и уничтожила полевой радиолокационный пост в Харьковской области.Ракетные войска поразили:Войска ПВО за сутки уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат, а также перехватили ракету комплекса "Точка-У" в районе Пески-Радьковские Харьковской области и 22 реактивных снаряда РСЗО в ДНР, Харьковской области и над островом Змеиный.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/ukraina-1797378364.html

https://ria.ru/20220623/donbass-1797459138.html

https://ria.ru/20220622/katerinovka-1797441730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)