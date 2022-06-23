https://ria.ru/20220623/nato-1797713177.html

Белый дом анонсировал заявление Байдена на саммите НАТО об усилении альянса

Белый дом анонсировал заявление Байдена на саммите НАТО об усилении альянса - РИА Новости, 23.06.2022

Белый дом анонсировал заявление Байдена на саммите НАТО об усилении альянса

На саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня президент США Джо Байден объявит о новых обязательствах по укреплению оборонной мощи альянса, заявил в четверг координатор... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T23:28

2022-06-23T23:28

2022-06-23T23:28

в мире

джо байден

сша

австралия

япония

нато

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. На саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня президент США Джо Байден объявит о новых обязательствах по укреплению оборонной мощи альянса, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби."На саммите НАТО он (Джо Байден) объявит о новых обязательствах по укреплению оборонных способностей НАТО", - сообщил он.Кирби также отметил, что на саммите впервые планируется участие представителей Азиатско-Тихоокеанского региона."Впервые саммит будет включать лидеров Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи с целью донести, что независимо от местоположения США и их союзники будут защищать принципы независимости и территориальной целостности", - сообщил Кирби.

https://ria.ru/20220622/finlyandiya-1797382819.html

сша

австралия

япония

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, сша, австралия, япония, нато, администрация президента сша