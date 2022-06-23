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Белый дом анонсировал заявление Байдена на саммите НАТО об усилении альянса - РИА Новости, 23.06.2022
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Белый дом анонсировал заявление Байдена на саммите НАТО об усилении альянса
Белый дом анонсировал заявление Байдена на саммите НАТО об усилении альянса - РИА Новости, 23.06.2022
Белый дом анонсировал заявление Байдена на саммите НАТО об усилении альянса
На саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня президент США Джо Байден объявит о новых обязательствах по укреплению оборонной мощи альянса, заявил в четверг координатор... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T23:28
2022-06-23T23:28
в мире
джо байден
сша
австралия
япония
нато
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. На саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня президент США Джо Байден объявит о новых обязательствах по укреплению оборонной мощи альянса, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби."На саммите НАТО он (Джо Байден) объявит о новых обязательствах по укреплению оборонных способностей НАТО", - сообщил он.Кирби также отметил, что на саммите впервые планируется участие представителей Азиатско-Тихоокеанского региона."Впервые саммит будет включать лидеров Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи с целью донести, что независимо от местоположения США и их союзники будут защищать принципы независимости и территориальной целостности", - сообщил Кирби.
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сша
австралия
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в мире, джо байден, сша, австралия, япония, нато, администрация президента сша
23:28 23.06.2022
 
Белый дом анонсировал заявление Байдена на саммите НАТО об усилении альянса

Белый дом: Байден объявит о новых обязательствах по усилению НАТО на саммите в Мадриде

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. На саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня президент США Джо Байден объявит о новых обязательствах по укреплению оборонной мощи альянса, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
"На саммите НАТО он (Джо Байден) объявит о новых обязательствах по укреплению оборонных способностей НАТО", - сообщил он.
Кирби также отметил, что на саммите впервые планируется участие представителей Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Впервые саммит будет включать лидеров Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи с целью донести, что независимо от местоположения США и их союзники будут защищать принципы независимости и территориальной целостности", - сообщил Кирби.
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