https://ria.ru/20220623/nato-1797519369.html

Польша хочет добиться укрепления восточного фланга НАТО

Польша хочет добиться укрепления восточного фланга НАТО - РИА Новости, 23.06.2022

Польша хочет добиться укрепления восточного фланга НАТО

Польша на саммите НАТО в Мадриде будет добиваться изменения стратегической концепции Альянса и укрепления его фланга Альянса, заявил заместитель министра... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:59

2022-06-23T11:59

2022-06-23T11:59

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ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Польша на саммите НАТО в Мадриде будет добиваться изменения стратегической концепции Альянса и укрепления его фланга Альянса, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач. Ближайший саммит НАТО пройдет в Мадриде 28, 29 и 30 июня текущего года."Мы добиваемся того, чтобы адекватно описать угрозу, которую представляет Россия, и направления ответа альянса на ее действия. Мы ожидаем, что коллективная оборона будет обозначена в концепции как абсолютно ключевая задача альянса", - заявил Пшидач, выступая в сейме Польши."В связи с этим необходимо будет долгосрочное усиление действий по сдерживанию и обороне НАТО, в том числе, в частности, на восточном фланге альянса", - добавил он. При этом Пшидач отметил, что ключевым для Польши является усиление американского присутствия на восточном фланге НАТО.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.

https://ria.ru/20220622/koridor-1797299292.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, нато, мид польши