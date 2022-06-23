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Польша хочет добиться укрепления восточного фланга НАТО - РИА Новости, 23.06.2022
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Польша хочет добиться укрепления восточного фланга НАТО
Польша хочет добиться укрепления восточного фланга НАТО - РИА Новости, 23.06.2022
Польша хочет добиться укрепления восточного фланга НАТО
Польша на саммите НАТО в Мадриде будет добиваться изменения стратегической концепции Альянса и укрепления его фланга Альянса, заявил заместитель министра... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:59
2022-06-23T11:59
в мире
польша
нато
мид польши
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ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Польша на саммите НАТО в Мадриде будет добиваться изменения стратегической концепции Альянса и укрепления его фланга Альянса, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач. Ближайший саммит НАТО пройдет в Мадриде 28, 29 и 30 июня текущего года."Мы добиваемся того, чтобы адекватно описать угрозу, которую представляет Россия, и направления ответа альянса на ее действия. Мы ожидаем, что коллективная оборона будет обозначена в концепции как абсолютно ключевая задача альянса", - заявил Пшидач, выступая в сейме Польши."В связи с этим необходимо будет долгосрочное усиление действий по сдерживанию и обороне НАТО, в том числе, в частности, на восточном фланге альянса", - добавил он. При этом Пшидач отметил, что ключевым для Польши является усиление американского присутствия на восточном фланге НАТО.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
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в мире, польша, нато, мид польши
11:59 23.06.2022
 
Польша хочет добиться укрепления восточного фланга НАТО

Замглавы МИД Польши Пшидач: Варшава будет добиваться изменения стратегии НАТО

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Польша на саммите НАТО в Мадриде будет добиваться изменения стратегической концепции Альянса и укрепления его фланга Альянса, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач. Ближайший саммит НАТО пройдет в Мадриде 28, 29 и 30 июня текущего года.
"Мы добиваемся того, чтобы адекватно описать угрозу, которую представляет Россия, и направления ответа альянса на ее действия. Мы ожидаем, что коллективная оборона будет обозначена в концепции как абсолютно ключевая задача альянса", - заявил Пшидач, выступая в сейме Польши.
"В связи с этим необходимо будет долгосрочное усиление действий по сдерживанию и обороне НАТО, в том числе, в частности, на восточном фланге альянса", - добавил он. При этом Пшидач отметил, что ключевым для Польши является усиление американского присутствия на восточном фланге НАТО.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
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