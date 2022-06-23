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Лидеры НАТО объявят на саммите в Мадриде о новом размещении сил в Европе - РИА Новости, 23.06.2022
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Лидеры НАТО объявят на саммите в Мадриде о новом размещении сил в Европе
Лидеры НАТО объявят на саммите в Мадриде о новом размещении сил в Европе - РИА Новости, 23.06.2022
Лидеры НАТО объявят на саммите в Мадриде о новом размещении сил в Европе
Лидеры НАТО объявят на предстоящем саммите альянса в Мадриде о новом размещении сил в Европе, примут стратегию НАТО, сообщил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:00
2022-06-23T11:00
в мире
европа
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Лидеры НАТО объявят на предстоящем саммите альянса в Мадриде о новом размещении сил в Европе, примут стратегию НАТО, сообщил высокопоставленный представитель администрации США."Лидеры объявят о новых обязательствах по размещению сил в Европе для усиления обороны и сдерживания НАТО", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга."Россия остается наиболее серьезной и немедленной угрозой для альянса", - сказал представитель администрации, отметив, что этот тезис найдет отражение в стратегии НАТО.
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в мире, европа, нато, сша
11:00 23.06.2022
 
Лидеры НАТО объявят на саммите в Мадриде о новом размещении сил в Европе

Белый дом: НАТО объявит на саммите в Мадриде о новом размещении сил в Европе

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Лидеры НАТО объявят на предстоящем саммите альянса в Мадриде о новом размещении сил в Европе, примут стратегию НАТО, сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
"Лидеры объявят о новых обязательствах по размещению сил в Европе для усиления обороны и сдерживания НАТО", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
"Россия остается наиболее серьезной и немедленной угрозой для альянса", - сказал представитель администрации, отметив, что этот тезис найдет отражение в стратегии НАТО.
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