https://ria.ru/20220623/nato-1797496292.html

Лидеры НАТО объявят на саммите в Мадриде о новом размещении сил в Европе

Лидеры НАТО объявят на саммите в Мадриде о новом размещении сил в Европе - РИА Новости, 23.06.2022

Лидеры НАТО объявят на саммите в Мадриде о новом размещении сил в Европе

Лидеры НАТО объявят на предстоящем саммите альянса в Мадриде о новом размещении сил в Европе, примут стратегию НАТО, сообщил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:00

2022-06-23T11:00

2022-06-23T11:00

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Лидеры НАТО объявят на предстоящем саммите альянса в Мадриде о новом размещении сил в Европе, примут стратегию НАТО, сообщил высокопоставленный представитель администрации США."Лидеры объявят о новых обязательствах по размещению сил в Европе для усиления обороны и сдерживания НАТО", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга."Россия остается наиболее серьезной и немедленной угрозой для альянса", - сказал представитель администрации, отметив, что этот тезис найдет отражение в стратегии НАТО.

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

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в мире, европа, нато, сша