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Лидеры НАТО объявят на саммите в Мадриде о новом размещении сил в Европе
Лидеры НАТО объявят на саммите в Мадриде о новом размещении сил в Европе - РИА Новости, 23.06.2022
Лидеры НАТО объявят на саммите в Мадриде о новом размещении сил в Европе
Лидеры НАТО объявят на предстоящем саммите альянса в Мадриде о новом размещении сил в Европе, примут стратегию НАТО, сообщил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:00
2022-06-23T11:00
2022-06-23T11:00
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Лидеры НАТО объявят на предстоящем саммите альянса в Мадриде о новом размещении сил в Европе, примут стратегию НАТО, сообщил высокопоставленный представитель администрации США."Лидеры объявят о новых обязательствах по размещению сил в Европе для усиления обороны и сдерживания НАТО", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга."Россия остается наиболее серьезной и немедленной угрозой для альянса", - сказал представитель администрации, отметив, что этот тезис найдет отражение в стратегии НАТО.
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в мире, европа, нато, сша
Лидеры НАТО объявят на саммите в Мадриде о новом размещении сил в Европе
Белый дом: НАТО объявит на саммите в Мадриде о новом размещении сил в Европе
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Лидеры НАТО объявят на предстоящем саммите альянса в Мадриде о новом размещении сил в Европе, примут стратегию НАТО, сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
"Лидеры объявят о новых обязательствах по размещению сил в Европе для усиления обороны и сдерживания НАТО", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
"Россия остается наиболее серьезной и немедленной угрозой для альянса", - сказал представитель администрации, отметив, что этот тезис найдет отражение в стратегии НАТО.