В Новой Зеландии неизвестный ранил ножом четырех человек
В одном из пригородов города Окленд неизвестный ранил ножом четырех человек
© AP Photo / SNPA/Ross SetfordАвтомобиль полиции Новой Зеландии
© AP Photo / SNPA/Ross Setford
Автомобиль полиции Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Четыре человека получили ножевые ранения в Новой Зеландии из-за внезапного нападения неизвестного в одном из пригородов крупнейшего в стране города Окленд, сообщила в четверг на брифинге комендант округа Вайтематаа Найла Хассан.
Видеозапись ее выступления выложена, в частности, на сайте радио RNZ.
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По словам коменданта, нападавший арестован после нападения с ножом на одного человека в одном из домов в пригороде Норт-Шор, а также на троих человек рядом на остановке автобуса. Остановить вооруженного нападавшего удалось самими жителями Окленда, которые воспользовались для защиты оказавшимся под рукой металлическим костылем.
По словам Хассан, нападавший передвигался пешком и после нападения прохожие стали преследовать его, проявив "чрезвычайную храбрость" для его задержания. Полиция прибыла на место через несколько минут после этого.
"Я хочу заверить общественность, что это был единичный инцидент, нападавший арестован и находится в заключении... Это неожиданное нападение, нет никаких признаков, что это преступление совершено на почве ненависти. Пострадали представители разных полов, национальностей и возраста", - сказала Хассан.
Вместе с тем, как сообщалось ранее, в том же Окленде в начале сентября 2021 года на посетителей торгового центра с ножом напал проживавший в Новой Зеландии гражданин Шри-Ланки, пострадали семь человек. Нападавший тогда был застрелен полицией.