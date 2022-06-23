https://ria.ru/20220623/napadenie-1797504695.html

В Новой Зеландии неизвестный ранил ножом четырех человек

В Новой Зеландии неизвестный ранил ножом четырех человек - РИА Новости, 23.06.2022

В Новой Зеландии неизвестный ранил ножом четырех человек

Четыре человека получили ножевые ранения в Новой Зеландии из-за внезапного нападения неизвестного в одном из пригородов крупнейшего в стране города Окленд,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:26

2022-06-23T11:26

2022-06-23T11:26

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Четыре человека получили ножевые ранения в Новой Зеландии из-за внезапного нападения неизвестного в одном из пригородов крупнейшего в стране города Окленд, сообщила в четверг на брифинге комендант округа Вайтематаа Найла Хассан.Видеозапись ее выступления выложена, в частности, на сайте радио RNZ.По словам коменданта, нападавший арестован после нападения с ножом на одного человека в одном из домов в пригороде Норт-Шор, а также на троих человек рядом на остановке автобуса. Остановить вооруженного нападавшего удалось самими жителями Окленда, которые воспользовались для защиты оказавшимся под рукой металлическим костылем.По словам Хассан, нападавший передвигался пешком и после нападения прохожие стали преследовать его, проявив "чрезвычайную храбрость" для его задержания. Полиция прибыла на место через несколько минут после этого.Вместе с тем, как сообщалось ранее, в том же Окленде в начале сентября 2021 года на посетителей торгового центра с ножом напал проживавший в Новой Зеландии гражданин Шри-Ланки, пострадали семь человек. Нападавший тогда был застрелен полицией.

https://ria.ru/20210813/london-1745711829.html

https://ria.ru/20220520/napadenie-1789662789.html

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окленд

шри-ланка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, новая зеландия, окленд, шри-ланка