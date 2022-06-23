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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на траты для выпускного - РИА Новости, 23.06.2022
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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на траты для выпускного
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на траты для выпускного - РИА Новости, 23.06.2022
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на траты для выпускного
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести налоговый вычет на так называемый "выпускной набор", куда входит платье или костюм для выпускника... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T08:09
2022-06-23T11:05
общество
налоги
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести налоговый вычет на так называемый "выпускной набор", куда входит платье или костюм для выпускника школы.Платье в этом году, в пору выпускных вечеров, обойдется от 3,5 тысячи до 110 тысяч рублей, для молодого человека праздничный костюм-тройка с рубашкой выйдет дешевле, рассказали опрошенные ранее РИА Новости сотрудники магазинов одежды и обуви."В России стартовала пора выпускных. Мы считаем, что данный налоговый вычет нужно определять и для тех, кто уже купил вечерний наряд, и для тех, кто собирается это сделать. Безусловно, сегодня у многих родителей сложное финансовое положение. В этой связи государство должно помочь гражданам в этой ситуации", — заявил Чернышов РИА Новости.
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общество, налоги, борис чернышов (депутат)
08:09 23.06.2022 (обновлено: 11:05 23.06.2022)
 
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на траты для выпускного

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести налоговый вычет на траты для выпускного

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести налоговый вычет на так называемый "выпускной набор", куда входит платье или костюм для выпускника школы.
Платье в этом году, в пору выпускных вечеров, обойдется от 3,5 тысячи до 110 тысяч рублей, для молодого человека праздничный костюм-тройка с рубашкой выйдет дешевле, рассказали опрошенные ранее РИА Новости сотрудники магазинов одежды и обуви.
"В России стартовала пора выпускных. Мы считаем, что данный налоговый вычет нужно определять и для тех, кто уже купил вечерний наряд, и для тех, кто собирается это сделать. Безусловно, сегодня у многих родителей сложное финансовое положение. В этой связи государство должно помочь гражданам в этой ситуации", — заявил Чернышов РИА Новости.
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