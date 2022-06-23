https://ria.ru/20220623/nalog-1797458924.html

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на траты для выпускного

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на траты для выпускного - РИА Новости, 23.06.2022

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на траты для выпускного

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести налоговый вычет на так называемый "выпускной набор", куда входит платье или костюм для выпускника... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:09

2022-06-23T08:09

2022-06-23T11:05

общество

налоги

борис чернышов (депутат)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести налоговый вычет на так называемый "выпускной набор", куда входит платье или костюм для выпускника школы.Платье в этом году, в пору выпускных вечеров, обойдется от 3,5 тысячи до 110 тысяч рублей, для молодого человека праздничный костюм-тройка с рубашкой выйдет дешевле, рассказали опрошенные ранее РИА Новости сотрудники магазинов одежды и обуви."В России стартовала пора выпускных. Мы считаем, что данный налоговый вычет нужно определять и для тех, кто уже купил вечерний наряд, и для тех, кто собирается это сделать. Безусловно, сегодня у многих родителей сложное финансовое положение. В этой связи государство должно помочь гражданам в этой ситуации", — заявил Чернышов РИА Новости.

https://ria.ru/20220614/vypusknoy-1795172197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, налоги, борис чернышов (депутат)