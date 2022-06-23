https://ria.ru/20220623/naemnik-1797699080.html
Приговоренный в ДНР к расстрелу наемник Пиннер готовится подать апелляцию
Приговоренный в ДНР к расстрелу наемник Пиннер готовится подать апелляцию - РИА Новости, 23.06.2022
Приговоренный в ДНР к расстрелу наемник Пиннер готовится подать апелляцию
Приговоренный в Донецкой Народной республике к смертной казни британский наемник Шон Пиннер был шокирован решением суда и надеется на его смягчение, апелляция... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T21:05
2022-06-23T21:05
2022-06-23T21:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк (днр)
денис пушилин
великобритания
наемники
украина
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Приговоренный в Донецкой Народной республике к смертной казни британский наемник Шон Пиннер был шокирован решением суда и надеется на его смягчение, апелляция готовится, сообщила РИА Новости в четверг его адвокат Юлия Церковникова.Она отметила, что никто из родственников Пиннера или представителей Великобритании с ней на связь не выходил.Глава ДНР Денис Пушилин в среду заявил, что иностранные наемники, приговоренные в республике к расстрелу, пока не обращались к нему с просьбой о помиловании.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
https://ria.ru/20220622/naemnik-1797343103.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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донецкая народная республика, донецк (днр), денис пушилин, великобритания, наемники, украина
21:05 23.06.2022 (обновлено: 21:06 23.06.2022)
Приговоренный в ДНР к расстрелу наемник Пиннер готовится подать апелляцию
Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Пиннер надеется на смягчение наказания