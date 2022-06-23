https://ria.ru/20220623/naemnik-1797533450.html

Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Аслин намерен подать апелляцию

Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Аслин намерен подать апелляцию - РИА Новости, 23.06.2022

Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Аслин намерен подать апелляцию

Приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Аслин намерен подавать апелляцию на смягчение приговора, но не верит в ее положительный исход,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:27

2022-06-23T12:27

2022-06-23T12:47

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Аслин намерен подавать апелляцию на смягчение приговора, но не верит в ее положительный исход, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Косован."Подзащитный и его родственники решили подавать апелляцию, он лично будет подавать. Настроение у него плохое - не верит, что апелляция даст положительный результат. Помимо этого, он думает, что его расстреляют", - рассказал Косован.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

https://ria.ru/20220622/naemniki-1797213218.html

донецкая народная республика

украина

великобритания

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр