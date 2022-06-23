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Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Аслин намерен подать апелляцию - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/naemnik-1797533450.html
Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Аслин намерен подать апелляцию
Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Аслин намерен подать апелляцию - РИА Новости, 23.06.2022
Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Аслин намерен подать апелляцию
Приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Аслин намерен подавать апелляцию на смягчение приговора, но не верит в ее положительный исход,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:27
2022-06-23T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
великобритания
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Аслин намерен подавать апелляцию на смягчение приговора, но не верит в ее положительный исход, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Косован."Подзащитный и его родственники решили подавать апелляцию, он лично будет подавать. Настроение у него плохое - не верит, что апелляция даст положительный результат. Помимо этого, он думает, что его расстреляют", - рассказал Косован.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
https://ria.ru/20220622/naemniki-1797213218.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр
12:27 23.06.2022 (обновлено: 12:47 23.06.2022)
 
Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Аслин намерен подать апелляцию

Приговоренный в ДНР к казни наемник Аслин хочет подать апелляцию, но не верит в нее

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР
Гражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Аслин намерен подавать апелляцию на смягчение приговора, но не верит в ее положительный исход, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Косован.
"Подзащитный и его родственники решили подавать апелляцию, он лично будет подавать. Настроение у него плохое - не верит, что апелляция даст положительный результат. Помимо этого, он думает, что его расстреляют", - рассказал Косован.
Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 09:58
Пушилин: приговоренным к казни наемникам осталось две недели на обжалование
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВеликобританияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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