https://ria.ru/20220623/naemnik-1797533450.html
Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Аслин намерен подать апелляцию
Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Аслин намерен подать апелляцию - РИА Новости, 23.06.2022
Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Аслин намерен подать апелляцию
Приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Аслин намерен подавать апелляцию на смягчение приговора, но не верит в ее положительный исход,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:27
2022-06-23T12:27
2022-06-23T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
великобритания
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794335826_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_21452b073904c099dee6839114237b17.jpg
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Аслин намерен подавать апелляцию на смягчение приговора, но не верит в ее положительный исход, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Косован."Подзащитный и его родственники решили подавать апелляцию, он лично будет подавать. Настроение у него плохое - не верит, что апелляция даст положительный результат. Помимо этого, он думает, что его расстреляют", - рассказал Косован.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
https://ria.ru/20220622/naemniki-1797213218.html
донецкая народная республика
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794335826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9f1a5790559a7a65d653ab2f7311551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр
12:27 23.06.2022 (обновлено: 12:47 23.06.2022)
Приговоренный в ДНР к смертной казни наемник Аслин намерен подать апелляцию
Приговоренный в ДНР к казни наемник Аслин хочет подать апелляцию, но не верит в нее