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Моравецкий заявил об ответственности ЕС за Украину - РИА Новости, 24.06.2022
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Моравецкий заявил об ответственности ЕС за Украину
Моравецкий заявил об ответственности ЕС за Украину - РИА Новости, 24.06.2022
Моравецкий заявил об ответственности ЕС за Украину
Евросоюз, согласившись на предоставление Украине статуса кандидата, одновременно берет на себя ответственность за эту страну, заявил премьер-министр Польши... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-23T23:58
2022-06-24T00:03
в мире
украина
польша
брюссель
евросовет
евросоюз
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ВАРШАВА, 23 июн – РИА Новости. Евросоюз, согласившись на предоставление Украине статуса кандидата, одновременно берет на себя ответственность за эту страну, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Лидеры ЕС также поддержали предоставление Грузии европейской перспективы, после выполнения условий она сможет получить статус кандидата."Это исторический момент. Евросовет согласился предоставить кандидатский статус для Украины и Молдавии. Все европейские страны, вся Европа, весь ЕС должен брать на себя ответственность за свое непосредственное соседство", - сказал Моравецкий.Он отметил, что страны ЕС согласились предоставить Украине статус кандидата во многом благодаря позиции Польши. "Польша и несколько других стран Центральной Европы провели широкую дипломатическую и политическую акцию. Наши усилия оказались эффективными. Сегодня Украина видит, что может рассчитывать на Польшу как на эффективного союзника, такого, который после трех месяцев сложных дипломатических усилий добился своего. Сегодня вся Европа с Украиной в ее борьбе за свободу", - сказал польский премьер.
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в мире, украина, польша, брюссель, евросовет, евросоюз
23:58 23.06.2022 (обновлено: 00:03 24.06.2022)
 
Моравецкий заявил об ответственности ЕС за Украину

Моравецкий: ЕС ответственен за Украину после предоставления ей статуса кандидата

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 июн – РИА Новости. Евросоюз, согласившись на предоставление Украине статуса кандидата, одновременно берет на себя ответственность за эту страну, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Лидеры ЕС также поддержали предоставление Грузии европейской перспективы, после выполнения условий она сможет получить статус кандидата.
"Это исторический момент. Евросовет согласился предоставить кандидатский статус для Украины и Молдавии. Все европейские страны, вся Европа, весь ЕС должен брать на себя ответственность за свое непосредственное соседство", - сказал Моравецкий.
Он отметил, что страны ЕС согласились предоставить Украине статус кандидата во многом благодаря позиции Польши. "Польша и несколько других стран Центральной Европы провели широкую дипломатическую и политическую акцию. Наши усилия оказались эффективными. Сегодня Украина видит, что может рассчитывать на Польшу как на эффективного союзника, такого, который после трех месяцев сложных дипломатических усилий добился своего. Сегодня вся Европа с Украиной в ее борьбе за свободу", - сказал польский премьер.
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