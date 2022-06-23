https://ria.ru/20220623/moldaviya-1797548461.html

Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине

Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 23.06.2022

Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 45 дней, начиная с 24 июня, заявил спикер парламента Игорь Гросу. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:09

2022-06-23T13:09

2022-06-23T13:09

специальная военная операция на украине

в мире

молдавия

украина

наталья гаврилица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774813839_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_378ee86e136195da3fbd58dddb095ff0.jpg

КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 45 дней, начиная с 24 июня, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Власти Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила продлить этот режим еще на 45 дней, начиная с 24 июня, правительство поддержало эту инициативу."Проект решения о продлении режима ЧП на 45 дней одобрен голосами 59 депутатов", - заявил Гросу.Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право принимать экстренные решения в условиях необходимости. Глава кабмина считает, что подобный подход уже оправдал себя, когда властям пришлось справляться с большим потоком беженцев с Украины. Кроме того, премьер объяснила необходимость введения чрезвычайного положения энергетическим кризисом, поскольку страна должна ежемесячно договариваться о получении электроэнергии и искать запасные пути поставок газа на случай, если "Газпром" их остановит.При этом оппозиция выступила категорически против подобного решения. Депутаты блока коммунистов и социалистов заявили, что режим ЧП нужен властям, поскольку они опасаются массовых протестов недовольных граждан.

https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, украина, наталья гаврилица