https://ria.ru/20220623/moldaviya-1797548461.html
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 23.06.2022
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 45 дней, начиная с 24 июня, заявил спикер парламента Игорь Гросу. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:09
2022-06-23T13:09
2022-06-23T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
молдавия
украина
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 45 дней, начиная с 24 июня, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Власти Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила продлить этот режим еще на 45 дней, начиная с 24 июня, правительство поддержало эту инициативу."Проект решения о продлении режима ЧП на 45 дней одобрен голосами 59 депутатов", - заявил Гросу.Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право принимать экстренные решения в условиях необходимости. Глава кабмина считает, что подобный подход уже оправдал себя, когда властям пришлось справляться с большим потоком беженцев с Украины. Кроме того, премьер объяснила необходимость введения чрезвычайного положения энергетическим кризисом, поскольку страна должна ежемесячно договариваться о получении электроэнергии и искать запасные пути поставок газа на случай, если "Газпром" их остановит.При этом оппозиция выступила категорически против подобного решения. Депутаты блока коммунистов и социалистов заявили, что режим ЧП нужен властям, поскольку они опасаются массовых протестов недовольных граждан.
https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, наталья гаврилица
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине еще на 45 дней