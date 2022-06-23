Рейтинг@Mail.ru
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/moldaviya-1797548461.html
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 23.06.2022
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 45 дней, начиная с 24 июня, заявил спикер парламента Игорь Гросу. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:09
2022-06-23T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
молдавия
украина
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774813839_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_378ee86e136195da3fbd58dddb095ff0.jpg
КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 45 дней, начиная с 24 июня, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Власти Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила продлить этот режим еще на 45 дней, начиная с 24 июня, правительство поддержало эту инициативу."Проект решения о продлении режима ЧП на 45 дней одобрен голосами 59 депутатов", - заявил Гросу.Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право принимать экстренные решения в условиях необходимости. Глава кабмина считает, что подобный подход уже оправдал себя, когда властям пришлось справляться с большим потоком беженцев с Украины. Кроме того, премьер объяснила необходимость введения чрезвычайного положения энергетическим кризисом, поскольку страна должна ежемесячно договариваться о получении электроэнергии и искать запасные пути поставок газа на случай, если "Газпром" их остановит.При этом оппозиция выступила категорически против подобного решения. Депутаты блока коммунистов и социалистов заявили, что режим ЧП нужен властям, поскольку они опасаются массовых протестов недовольных граждан.
https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774813839_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c94fae9189a55f923282141013a15345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, наталья гаврилица
13:09 23.06.2022
 
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине

Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине еще на 45 дней

© Sputnik / Перейти в фотобанкПассажиры на территории аэропорта Кишинева
Пассажиры на территории аэропорта Кишинева
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Пассажиры на территории аэропорта Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 45 дней, начиная с 24 июня, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Власти Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила продлить этот режим еще на 45 дней, начиная с 24 июня, правительство поддержало эту инициативу.
"Проект решения о продлении режима ЧП на 45 дней одобрен голосами 59 депутатов", - заявил Гросу.
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право принимать экстренные решения в условиях необходимости. Глава кабмина считает, что подобный подход уже оправдал себя, когда властям пришлось справляться с большим потоком беженцев с Украины. Кроме того, премьер объяснила необходимость введения чрезвычайного положения энергетическим кризисом, поскольку страна должна ежемесячно договариваться о получении электроэнергии и искать запасные пути поставок газа на случай, если "Газпром" их остановит.
При этом оппозиция выступила категорически против подобного решения. Депутаты блока коммунистов и социалистов заявили, что режим ЧП нужен властям, поскольку они опасаются массовых протестов недовольных граждан.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции по итогам встречи в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 08:00
"Решение примут на днях": что назревает в Молдавии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМолдавияУкраинаНаталья Гаврилица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала