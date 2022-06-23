https://ria.ru/20220623/mn17-1797705329.html

ПАСЕ приняла резолюцию по делу MH17

ПАСЕ приняла резолюцию по делу MH17 - РИА Новости, 23.06.2022

ПАСЕ приняла резолюцию по делу MH17

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в четверг резолюцию по делу о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, несмотря на... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T22:07

2022-06-23T22:07

2022-06-23T22:09

в мире

нидерланды

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в четверг резолюцию по делу о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, несмотря на то, что ассамблея не имеет никакого отношения к ее реальному расследованию. Выводы резолюции повторяют прежние, уже неоднократно опровергавшиеся Россией, утверждения.Отмечается, что резолюция была принята в ПАСЕ единогласно на основании утверждений украинских и нидерландских властей, использованных в отчете докладчика ассамблеи Титуса Корлецяна и названных "доказательствами".Кроме того, после принятия резолюции ПАСЕ призвала Россию "добросовестно сотрудничать по продолжающемуся расследованию", в том числе предоставлять "должные данные со спутников и радаров". При этом в резолюции ничего не сказано о необходимости предоставления данных со спутников США, о которых сообщалось официально и которые Вашингтон отказывается предоставлять следствию.Ассамблея также призывает РФ "официально извиниться" перед родственниками погибших при крушении.В ноябре 2021 года Окружной суд Гааги сообщил РИА Новости, что приобщил к делу ответы "Алмаза-Антея" на вопросы защиты, в частности, о предполагаемом месте пуска ракеты. Согласно выводам российского концерна, не подтверждается сценарий о том, что ракета из ЗРК "Бук" была запущена со стороны Снежного и Первомайского, которые как место пуска называли голландские эксперты, указывая, что их в тот момент контролировали ополченцы.При этом "Алмаз-Антей" трижды проводил натурные эксперименты, моделирующие ситуацию с поражением малайзийского Boeing над Донбассом. Эксперименты подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское, который контролировался украинскими военными, на вооружении которых были ЗРК "Бук", доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.В конце марта адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что изучавшая отчеты "Алмаз-Антея" группа американских экспертов пришла к выводу, что его расчеты по делу о крушении MH17 больше всего соответствуют характеру повреждений, обнаруженных на обломках самолета. Как говорила адвокат, "все три эксперта (из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии и российского "Алмаз-Антея") пришли к разным выводам относительно места пуска ракеты", и результаты "Алмаз-Антея" признаны защитой самыми надежными.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220411/rossiya-1782839572.html

https://ria.ru/20220610/mh17-1794551343.html

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в мире, нидерланды, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, сергей лавров, киев, россия, николай винниченко, концерн пво "алмаз-антей", сша, украина