https://ria.ru/20220623/miting-1797504836.html
В Молдавии проходит антиправительственный митинг
В Молдавии проходит антиправительственный митинг - РИА Новости, 23.06.2022
В Молдавии проходит антиправительственный митинг
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов начала в четверг очередной протестный митинг, он проходит у здания парламента в Кишиневе, передает корреспондент РИА РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:26
2022-06-23T11:26
2022-06-23T11:26
в мире
майя санду
молдавия
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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов начала в четверг очередной протестный митинг, он проходит у здания парламента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты пришли с плакатами с призывами остановить рост цен и отправить правительство в отставку. Обстановка спокойная, полицейские наблюдают за происходящим, в действия протестующих не вмешиваются.Перед началом акции в беседе с корреспондентом РИА Новости организаторы высказали мнение, что с продлением чрезвычайного положения правящая партия "Действие и справедливость" создаст предпосылки для нового витка кризиса.Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о необходимости продления режима ЧП еще на 45 дней, который был введен 24 февраля из-за ситуации на Украине. Окончательное решение по этому вопросу должен принять парламент в четверг."Правящая партия не обеспокоена тем, что граждане страны нищают. За год она не принесла ничего, кроме кризисов и режима чрезвычайной ситуации. Сейчас вот снова продлевают ЧС на 45 дней. Снова правительство будет принимать решения в обход парламента. Власти продемонстрировали лишь свое бессилие, они не справляются с экономическим кризисом", - заявил РИА Новости депутат-социалист Григорий Новак.Он добавил, что люди по всей стране выходят на митинги, где дают свою оценку правительству, правящей партии, президенту Майе Санду.В Молдавии антиправительственные акции протеста начались в мае, когда начался новый виток роста цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797435779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, молдавия
В Молдавии проходит антиправительственный митинг
В Молдавии проходит антиправительственный митинг перед зданием парламента
КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов начала в четверг очередной протестный митинг, он проходит у здания парламента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты пришли с плакатами с призывами остановить рост цен и отправить правительство в отставку. Обстановка спокойная, полицейские наблюдают за происходящим, в действия протестующих не вмешиваются.
Перед началом акции в беседе с корреспондентом РИА Новости организаторы высказали мнение, что с продлением чрезвычайного положения правящая партия "Действие и справедливость" создаст предпосылки для нового витка кризиса.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о необходимости продления режима ЧП еще на 45 дней, который был введен 24 февраля из-за ситуации на Украине
. Окончательное решение по этому вопросу должен принять парламент в четверг.
"Правящая партия не обеспокоена тем, что граждане страны нищают. За год она не принесла ничего, кроме кризисов и режима чрезвычайной ситуации. Сейчас вот снова продлевают ЧС на 45 дней. Снова правительство будет принимать решения в обход парламента. Власти продемонстрировали лишь свое бессилие, они не справляются с экономическим кризисом", - заявил РИА Новости депутат-социалист Григорий Новак.
Он добавил, что люди по всей стране выходят на митинги, где дают свою оценку правительству, правящей партии, президенту Майе Санду
.
В Молдавии
антиправительственные акции протеста начались в мае, когда начался новый виток роста цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.