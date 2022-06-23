https://ria.ru/20220623/miting-1797504836.html

В Молдавии проходит антиправительственный митинг

В Молдавии проходит антиправительственный митинг - РИА Новости, 23.06.2022

В Молдавии проходит антиправительственный митинг

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов начала в четверг очередной протестный митинг, он проходит у здания парламента в Кишиневе, передает корреспондент РИА РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:26

2022-06-23T11:26

2022-06-23T11:26

в мире

майя санду

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740736491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a042ecb486f3628d688657ed0d8f5e7.jpg

КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов начала в четверг очередной протестный митинг, он проходит у здания парламента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты пришли с плакатами с призывами остановить рост цен и отправить правительство в отставку. Обстановка спокойная, полицейские наблюдают за происходящим, в действия протестующих не вмешиваются.Перед началом акции в беседе с корреспондентом РИА Новости организаторы высказали мнение, что с продлением чрезвычайного положения правящая партия "Действие и справедливость" создаст предпосылки для нового витка кризиса.Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о необходимости продления режима ЧП еще на 45 дней, который был введен 24 февраля из-за ситуации на Украине. Окончательное решение по этому вопросу должен принять парламент в четверг."Правящая партия не обеспокоена тем, что граждане страны нищают. За год она не принесла ничего, кроме кризисов и режима чрезвычайной ситуации. Сейчас вот снова продлевают ЧС на 45 дней. Снова правительство будет принимать решения в обход парламента. Власти продемонстрировали лишь свое бессилие, они не справляются с экономическим кризисом", - заявил РИА Новости депутат-социалист Григорий Новак.Он добавил, что люди по всей стране выходят на митинги, где дают свою оценку правительству, правящей партии, президенту Майе Санду.В Молдавии антиправительственные акции протеста начались в мае, когда начался новый виток роста цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.

https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797435779.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, майя санду, молдавия