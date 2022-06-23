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Медведев высказался о западных политиках - РИА Новости, 23.06.2022
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Медведев высказался о западных политиках
Медведев высказался о западных политиках - РИА Новости, 23.06.2022
Медведев высказался о западных политиках
Современные западные политики не способны взять на себя ответственность, они будут прятаться и юлить, но решение не примут, написал Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:08
2022-06-23T10:28
европа
гельмут коль
жак ширак
германия
франция
санкции в отношении россии
маргарет тэтчер
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Современные западные политики не способны взять на себя ответственность, они будут прятаться и юлить, но решение не примут, написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.По его мнению, в Европе не осталось политических деятелей уровня экс-канцлера Германии Гельмута Коля, экс-президента Франции Жака Ширака или экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер."Я достаточно давно общаюсь с иностранными руководителями и вижу, как сильно упал уровень западных политиков. Это происходило буквально на моих глазах последние двадцать лет. Очевидно, что в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер. Речь идет, конечно, не о тех, кого иногда называли пророссийскими деятелями, хотя сильные политики никогда не были русофобами. Вопрос совершенно в другом", - написал Медведев.По его мнению, на смену политикам, которые олицетворяли мощный политический курс, пришли технократы, не готовые принимать решения."На смену политическому слою людей, которые олицетворяли мощный политический курс, а иногда целую эпоху, пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами. Часть из них – вполне квалифицированные специалисты, но не более того. И в этом проблема! Такие люди способны грамотно сформулировать идею, дать точные указания помощникам. Но они не способны взять на себя ответственность. Они будут прятаться, юлить, ссылаться на инструкции, на конъюнктуру, даже на климатические изменения, но решение не примут. Либо примут с катастрофическим запозданием", - считает Медведев.Он добавил, что настоящий политик не боится принимать решения. "Да, он может ошибиться и даже проиграть. Но это будет достойный проигрыш. Каждый руководитель уникален, но политик – это тот, кто способен принять непопулярное решение и отвечать за него. И кто понимает, что международные отношения – это не кабинет провинциального директора европейской школы, где ученикам раздают затрещины и санкции", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20220619/ssha-1796549114.html
https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html
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европа, гельмут коль, жак ширак, германия, франция, санкции в отношении россии, маргарет тэтчер, дмитрий медведев
10:08 23.06.2022 (обновлено: 10:28 23.06.2022)
 
Медведев высказался о западных политиках

Медведев: в Европе не осталось политиков уровня Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Современные западные политики не способны взять на себя ответственность, они будут прятаться и юлить, но решение не примут, написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его мнению, в Европе не осталось политических деятелей уровня экс-канцлера Германии Гельмута Коля, экс-президента Франции Жака Ширака или экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер.
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"Я достаточно давно общаюсь с иностранными руководителями и вижу, как сильно упал уровень западных политиков. Это происходило буквально на моих глазах последние двадцать лет. Очевидно, что в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер. Речь идет, конечно, не о тех, кого иногда называли пророссийскими деятелями, хотя сильные политики никогда не были русофобами. Вопрос совершенно в другом", - написал Медведев.
По его мнению, на смену политикам, которые олицетворяли мощный политический курс, пришли технократы, не готовые принимать решения.
"На смену политическому слою людей, которые олицетворяли мощный политический курс, а иногда целую эпоху, пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами. Часть из них – вполне квалифицированные специалисты, но не более того. И в этом проблема! Такие люди способны грамотно сформулировать идею, дать точные указания помощникам. Но они не способны взять на себя ответственность. Они будут прятаться, юлить, ссылаться на инструкции, на конъюнктуру, даже на климатические изменения, но решение не примут. Либо примут с катастрофическим запозданием", - считает Медведев.
Он добавил, что настоящий политик не боится принимать решения. "Да, он может ошибиться и даже проиграть. Но это будет достойный проигрыш. Каждый руководитель уникален, но политик – это тот, кто способен принять непопулярное решение и отвечать за него. И кто понимает, что международные отношения – это не кабинет провинциального директора европейской школы, где ученикам раздают затрещины и санкции", - подчеркнул Медведев.
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Запад опять собрался "победить Россию в бою"
 
ЕвропаГельмут КольЖак ШиракГерманияФранцияСанкции в отношении РоссииМаргарет ТэтчерДмитрий Медведев
 
 
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