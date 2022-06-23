https://ria.ru/20220623/medvedchuk-1797533549.html

Суд над Медведчуком пройдет в закрытом режиме, сообщают СМИ

Суд над Медведчуком пройдет в закрытом режиме, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.06.2022

Суд над Медведчуком пройдет в закрытом режиме, сообщают СМИ

Слушание дела по обвинению украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука в госизмене будет проходить в закрытом режиме, сообщил украинский медиапроект... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:27

2022-06-23T12:27

2022-06-23T15:48

в мире

виктор медведчук

украина

львов

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Слушание дела по обвинению украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука в госизмене будет проходить в закрытом режиме, сообщил украинский медиапроект "Грати"."Лычаковский районный суд Львова будет слушать дело о госизмене народного депутата Виктора Медведчука в закрытом режиме. Такое решение на подготовительном заседании сегодня принял судья Григорий Жовнир по ходатайствам как защиты, так и обвинения. Процесс начался 15 июня. Сам Медведчук также просил провести его в закрытом режиме", — отмечается в Telegram-канале проекта.В заседаниях Медведчук участвует в режиме видеоконференции, вместе с адвокатами он включается из зала апелляционного суда Киева."О таком формате ходатайствовала СБУ. Следователи аргументировали это тем, что сейчас Медведчук находится под арестом и обеспечить его явку в суд во Львове в режиме военного времени не представляется возможным", — передают "Грати".Украинские власти 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, он в 2014-м организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело, политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. До 10 марта он должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу. Сам Медведчук неоднократно называл открытые против него уголовные дела политическим преследованием. При этом в Киеве заявляли, что не знают о его местонахождении после начала спецоперации.Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Кроме того, СБУ 23 мая опубликовала подробности допроса политика, на котором он назвал экс-президента Украины Петра Порошенко инициатором торговли углем с Донецкой и Луганской народными республиками и куратором приватизации трубопровода "Самара — Западное направление". Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что эти показания не соответствуют действительности.Арестованный политик и его супруга обращались к российским властям с просьбой обменять его на украинских военнопленных. В Москве эту идею отвергли. Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220531/medvedchuk-1792144644.html

https://ria.ru/20220622/medvedchuk-1797270173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виктор медведчук, украина, львов, оппозиционная платформа - за жизнь