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Суд над Медведчуком пройдет в закрытом режиме, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.06.2022
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Суд над Медведчуком пройдет в закрытом режиме, сообщают СМИ
Суд над Медведчуком пройдет в закрытом режиме, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.06.2022
Суд над Медведчуком пройдет в закрытом режиме, сообщают СМИ
Слушание дела по обвинению украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука в госизмене будет проходить в закрытом режиме, сообщил украинский медиапроект... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:27
2022-06-23T15:48
в мире
виктор медведчук
украина
львов
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Слушание дела по обвинению украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука в госизмене будет проходить в закрытом режиме, сообщил украинский медиапроект "Грати"."Лычаковский районный суд Львова будет слушать дело о госизмене народного депутата Виктора Медведчука в закрытом режиме. Такое решение на подготовительном заседании сегодня принял судья Григорий Жовнир по ходатайствам как защиты, так и обвинения. Процесс начался 15 июня. Сам Медведчук также просил провести его в закрытом режиме", — отмечается в Telegram-канале проекта.В заседаниях Медведчук участвует в режиме видеоконференции, вместе с адвокатами он включается из зала апелляционного суда Киева."О таком формате ходатайствовала СБУ. Следователи аргументировали это тем, что сейчас Медведчук находится под арестом и обеспечить его явку в суд во Львове в режиме военного времени не представляется возможным", — передают "Грати".Украинские власти 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, он в 2014-м организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело, политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. До 10 марта он должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу. Сам Медведчук неоднократно называл открытые против него уголовные дела политическим преследованием. При этом в Киеве заявляли, что не знают о его местонахождении после начала спецоперации.Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Кроме того, СБУ 23 мая опубликовала подробности допроса политика, на котором он назвал экс-президента Украины Петра Порошенко инициатором торговли углем с Донецкой и Луганской народными республиками и куратором приватизации трубопровода "Самара — Западное направление". Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что эти показания не соответствуют действительности.Арестованный политик и его супруга обращались к российским властям с просьбой обменять его на украинских военнопленных. В Москве эту идею отвергли. Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220531/medvedchuk-1792144644.html
https://ria.ru/20220622/medvedchuk-1797270173.html
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в мире, виктор медведчук, украина, львов, оппозиционная платформа - за жизнь
12:27 23.06.2022 (обновлено: 15:48 23.06.2022)
 
Суд над Медведчуком пройдет в закрытом режиме, сообщают СМИ

"Грати": суд заслушает дело по обвинению Медведчука в госизмене в закрытом режиме

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Слушание дела по обвинению украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука в госизмене будет проходить в закрытом режиме, сообщил украинский медиапроект "Грати".
"Лычаковский районный суд Львова будет слушать дело о госизмене народного депутата Виктора Медведчука в закрытом режиме. Такое решение на подготовительном заседании сегодня принял судья Григорий Жовнир по ходатайствам как защиты, так и обвинения. Процесс начался 15 июня. Сам Медведчук также просил провести его в закрытом режиме", — отмечается в Telegram-канале проекта.
В заседаниях Медведчук участвует в режиме видеоконференции, вместе с адвокатами он включается из зала апелляционного суда Киева.
"О таком формате ходатайствовала СБУ. Следователи аргументировали это тем, что сейчас Медведчук находится под арестом и обеспечить его явку в суд во Львове в режиме военного времени не представляется возможным", — передают "Грати".
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 18:28
Кива заявил, что СБУ уничтожает свидетелей похищения Медведчука
Украинские власти 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, он в 2014-м организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело, политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. До 10 марта он должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу. Сам Медведчук неоднократно называл открытые против него уголовные дела политическим преследованием. При этом в Киеве заявляли, что не знают о его местонахождении после начала спецоперации.
Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Кроме того, СБУ 23 мая опубликовала подробности допроса политика, на котором он назвал экс-президента Украины Петра Порошенко инициатором торговли углем с Донецкой и Луганской народными республиками и куратором приватизации трубопровода "Самара — Западное направление". Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что эти показания не соответствуют действительности.
Арестованный политик и его супруга обращались к российским властям с просьбой обменять его на украинских военнопленных. В Москве эту идею отвергли. Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 13:16
Украинский суд арестовал все имущество Медведчука
 
В миреВиктор МедведчукУкраинаЛьвовОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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