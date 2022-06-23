12:27 23.06.2022 (обновлено: 15:48 23.06.2022)
Суд над Медведчуком пройдет в закрытом режиме, сообщают СМИ
"Грати": суд заслушает дело по обвинению Медведчука в госизмене в закрытом режиме
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Слушание дела по обвинению украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука в госизмене будет проходить в закрытом режиме, сообщил украинский медиапроект "Грати".
"Лычаковский районный суд Львова будет слушать дело о госизмене народного депутата Виктора Медведчука в закрытом режиме. Такое решение на подготовительном заседании сегодня принял судья Григорий Жовнир по ходатайствам как защиты, так и обвинения. Процесс начался 15 июня. Сам Медведчук также просил провести его в закрытом режиме", — отмечается в Telegram-канале проекта.
В заседаниях Медведчук участвует в режиме видеоконференции, вместе с адвокатами он включается из зала апелляционного суда Киева.
"О таком формате ходатайствовала СБУ. Следователи аргументировали это тем, что сейчас Медведчук находится под арестом и обеспечить его явку в суд во Львове в режиме военного времени не представляется возможным", — передают "Грати".
Украинские власти 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, он в 2014-м организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело, политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. До 10 марта он должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу. Сам Медведчук неоднократно называл открытые против него уголовные дела политическим преследованием. При этом в Киеве заявляли, что не знают о его местонахождении после начала спецоперации.
Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Кроме того, СБУ 23 мая опубликовала подробности допроса политика, на котором он назвал экс-президента Украины Петра Порошенко инициатором торговли углем с Донецкой и Луганской народными республиками и куратором приватизации трубопровода "Самара — Западное направление". Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что эти показания не соответствуют действительности.
Арестованный политик и его супруга обращались к российским властям с просьбой обменять его на украинских военнопленных. В Москве эту идею отвергли. Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы.