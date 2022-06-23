https://ria.ru/20220623/mcafee-1797574856.html

Тело основателя компании McAfee уже год находится в морге в Испании

Тело основателя компании McAfee уже год находится в морге в Испании - РИА Новости, 23.06.2022

Тело основателя компании McAfee уже год находится в морге в Испании

Тело основателя компании McAfee Джона Макафи, найденного мертвым в своей камере в барселонской тюрьме в июне прошлого года, спустя год после смерти все еще... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:08

2022-06-23T14:08

2022-06-23T14:08

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Тело основателя компании McAfee Джона Макафи, найденного мертвым в своей камере в барселонской тюрьме в июне прошлого года, спустя год после смерти все еще находится в морге в Испании, пишет газета Diario.Тело 75-летнего Макафи было обнаружено в тюремной камере 23 июня 2021 года. В этот же день стало известно, что Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США, где Макафи обвиняют в неуплате налогов."Год спустя тело Макафи все еще находится в одном из моргов в ... Барселоне", - пишет газета. Как отмечает издание, дата репатриации тела в США по-прежнему не назначена, а это значит, что "на решение дела уйдет еще несколько месяцев".Ранее сообщалось, что предварительные результаты вскрытия подтвердили, что Макафи покончил с собой. Однако его бывшая жена Дженис убеждена, что речь идет об убийстве."Я не могу поверить, что он был способен покончить с собой", - заявила она в интервью изданию. Женщина объяснила, что ее доводы основаны на том, что спустя год после смерти Макафи с заключением о смерти так и не получилось ознакомиться. Помимо этого, она утверждает, что вскрытие было неполным.Семья запросила провести второе "независимое" вскрытие. Для этого родственники обратились в суд Барселоны. Прошение было принято к рассмотрению в феврале, но на сегодняшний день дата вынесения решения не назначена. В связи с этим тело может оставаться в морге еще много месяцев.Макафи, объявленный США в международный розыск, был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации. В середине июня Макафи дал показания в Национальном суде Испании, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные ему в США обвинения и заявил об их "политическом характере".

https://ria.ru/20210628/vskrytie-1738962197.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания, сша, арест создателя антивируса mcafee, mcafee, inc.