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Действие маткапитала могут расширить на покупку земли, пишут "Известия"
Действие маткапитала могут расширить на покупку земли, пишут "Известия" - РИА Новости, 23.06.2022
Действие маткапитала могут расширить на покупку земли, пишут "Известия"
Действие материнского капитала могут расширить на покупку земли, проект соответствующего закона уже разработан и готовится к внесению в Госдуму, сообщает газета РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T01:59
2022-06-23T01:59
2022-06-23T01:59
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общероссийский народный фронт
материнский капитал
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москва
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Действие материнского капитала могут расширить на покупку земли, проект соответствующего закона уже разработан и готовится к внесению в Госдуму, сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Общероссийский народный фронт" (ОНФ).По данным издания, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что в большинстве своем маткапитал используется для покупки квартиры или строительства жилого дома. Однако, те семьи, у которых нет земельного участка, оказываются в затруднительном положении — купить участок на деньги с маткапитала нельзя по закону, а построить дом не на чем."В ОНФ предлагают позволить семьям с детьми направлять не более половины маткапитала на приобретение земельного участка. Оставшиеся деньги граждане могут использовать по своему усмотрению", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что, согласно законопроекту, оставшаяся часть средств может быть выдана в течение полугода с даты приобретения участка на строительство на нем жилого дома.
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общество, общероссийский народный фронт, материнский капитал, россия, москва
Действие маткапитала могут расширить на покупку земли, пишут "Известия"
"Известия" со ссылкой на ОНФ: действие маткапитала могут расширить на покупку земли