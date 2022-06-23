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Действие маткапитала могут расширить на покупку земли, пишут "Известия" - РИА Новости, 23.06.2022
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Действие маткапитала могут расширить на покупку земли, пишут "Известия"
Действие маткапитала могут расширить на покупку земли, пишут "Известия" - РИА Новости, 23.06.2022
Действие маткапитала могут расширить на покупку земли, пишут "Известия"
Действие материнского капитала могут расширить на покупку земли, проект соответствующего закона уже разработан и готовится к внесению в Госдуму, сообщает газета РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T01:59
2022-06-23T01:59
общество
общероссийский народный фронт
материнский капитал
россия
москва
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Действие материнского капитала могут расширить на покупку земли, проект соответствующего закона уже разработан и готовится к внесению в Госдуму, сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Общероссийский народный фронт" (ОНФ).По данным издания, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что в большинстве своем маткапитал используется для покупки квартиры или строительства жилого дома. Однако, те семьи, у которых нет земельного участка, оказываются в затруднительном положении — купить участок на деньги с маткапитала нельзя по закону, а построить дом не на чем."В ОНФ предлагают позволить семьям с детьми направлять не более половины маткапитала на приобретение земельного участка. Оставшиеся деньги граждане могут использовать по своему усмотрению", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что, согласно законопроекту, оставшаяся часть средств может быть выдана в течение полугода с даты приобретения участка на строительство на нем жилого дома.
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общество, общероссийский народный фронт, материнский капитал, россия, москва
01:59 23.06.2022
 
Действие маткапитала могут расширить на покупку земли, пишут "Известия"

"Известия" со ссылкой на ОНФ: действие маткапитала могут расширить на покупку земли

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком на прогулке в сквере
Женщина с ребенком на прогулке в сквере - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Женщина с ребенком на прогулке в сквере. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Действие материнского капитала могут расширить на покупку земли, проект соответствующего закона уже разработан и готовится к внесению в Госдуму, сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Общероссийский народный фронт" (ОНФ).
"В число способов использования материнского капитала необходимо включить возможность покупки земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующие поправки в закон подготовили эксперты ОНФ", — сообщают "Известия".
По данным издания, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что в большинстве своем маткапитал используется для покупки квартиры или строительства жилого дома. Однако, те семьи, у которых нет земельного участка, оказываются в затруднительном положении — купить участок на деньги с маткапитала нельзя по закону, а построить дом не на чем.
ОНФ предлагают позволить семьям с детьми направлять не более половины маткапитала на приобретение земельного участка. Оставшиеся деньги граждане могут использовать по своему усмотрению", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что, согласно законопроекту, оставшаяся часть средств может быть выдана в течение полугода с даты приобретения участка на строительство на нем жилого дома.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 11:42
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ОбществоОбщероссийский народный фронтМатеринский капиталРоссияМосква
 
 
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