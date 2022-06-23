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Макрон заявил, что не отказывается от идеи широкого европейского сообщества - РИА Новости, 24.06.2022
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Макрон заявил, что не отказывается от идеи широкого европейского сообщества
Макрон заявил, что не отказывается от идеи широкого европейского сообщества - РИА Новости, 24.06.2022
Макрон заявил, что не отказывается от идеи широкого европейского сообщества
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не отказывается от своей идеи создания Европейского политического сообщества со странами, не входящими в ЕС, в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-23T23:58
2022-06-24T00:00
в мире
брюссель
украина
шарль мишель
молдавия
евросовет
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не отказывается от своей идеи создания Европейского политического сообщества со странами, не входящими в ЕС, в том числе с теми, кто получил и статус кандидатов.В четверг главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Многие из них предупредили, что обе страны ждет долгий и сложный процесс реформ для перехода на следующий этап интеграции."Проводить реформы, которые ведут к нам в ЕС, очень сложно, дорога длинная. В том числе, поэтому я предложил идею Европейского политического сообщества, которое может стать правильным ответом", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.По его словам, Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, которая присутствует внутри ЕС."У нас сложные процедуры по вступлению…. многие могут не дойти до конца, но нам нужно действовать гораздо быстрее и стабилизировать ситуацию рядом с нами", - сказал Макрон.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель поддержал предложение Макрона о создании Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в ЕС, включая Украину, Грузию и Молдавию.
https://ria.ru/20220623/makron-1797706939.html
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в мире, брюссель, украина, шарль мишель, молдавия, евросовет, евросоюз
23:58 23.06.2022 (обновлено: 00:00 24.06.2022)
 
Макрон заявил, что не отказывается от идеи широкого европейского сообщества

Макрон заявил, что не отказывается от идеи европейского сообщества более широкого, чем ЕС

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не отказывается от своей идеи создания Европейского политического сообщества со странами, не входящими в ЕС, в том числе с теми, кто получил и статус кандидатов.
В четверг главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Многие из них предупредили, что обе страны ждет долгий и сложный процесс реформ для перехода на следующий этап интеграции.
"Проводить реформы, которые ведут к нам в ЕС, очень сложно, дорога длинная. В том числе, поэтому я предложил идею Европейского политического сообщества, которое может стать правильным ответом", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.
По его словам, Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, которая присутствует внутри ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 22:26
Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для России
"У нас сложные процедуры по вступлению…. многие могут не дойти до конца, но нам нужно действовать гораздо быстрее и стабилизировать ситуацию рядом с нами", - сказал Макрон.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель поддержал предложение Макрона о создании Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в ЕС, включая Украину, Грузию и Молдавию.
 
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