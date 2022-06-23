https://ria.ru/20220623/makron-1797706939.html

Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для России

Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для России - РИА Новости, 24.06.2022

Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для России

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии политическим решением и сигналом для России. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-23T22:26

2022-06-23T22:26

2022-06-24T10:20

украина

молдавия

в мире

грузия

эммануэль макрон

евросоюз

россия

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии политическим решением и сигналом для России."Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, особенно с учетом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.

https://ria.ru/20220605/erdogan-1793294286.html

украина

молдавия

грузия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, молдавия, в мире, грузия, эммануэль макрон, евросоюз, россия