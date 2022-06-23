22:26 23.06.2022 (обновлено: 10:20 24.06.2022)
Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для России
Президент Франции Макрон: наделение Украины статусом кандидата в ЕС стало сигналом России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии политическим решением и сигналом для России.
"Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, особенно с учетом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.