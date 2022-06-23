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Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для России - РИА Новости, 24.06.2022
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Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для России
Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для России - РИА Новости, 24.06.2022
Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для России
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии политическим решением и сигналом для России. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-23T22:26
2022-06-24T10:20
украина
молдавия
в мире
грузия
эммануэль макрон
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии политическим решением и сигналом для России."Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, особенно с учетом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
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украина, молдавия, в мире, грузия, эммануэль макрон, евросоюз, россия
22:26 23.06.2022 (обновлено: 10:20 24.06.2022)
 
Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для России

Президент Франции Макрон: наделение Украины статусом кандидата в ЕС стало сигналом России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии политическим решением и сигналом для России.
"Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, особенно с учетом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 16:38
Эрдоган заявил о панике в Европе из-за конфликта на Украине
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
 
УкраинаМолдавияВ миреГрузияЭммануэль МакронЕвросоюзРоссия
 
 
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