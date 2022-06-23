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Лукашенко находится в России и встречается с Путиным, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.06.2022
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Лукашенко находится в России и встречается с Путиным, заявили в Кремле
Лукашенко находится в России и встречается с Путиным, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.06.2022
Лукашенко находится в России и встречается с Путиным, заявили в Кремле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг-пятницу находится в России, встречается с президентом РФ Владимиром Путиным в Завидово, заявил журналистам... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:08
2022-06-23T13:29
политика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг-пятницу находится в России, встречается с президентом РФ Владимиром Путиным в Завидово, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В Московской области, скажем так, работает сегодня президент. Сегодня здесь находится с неформальной поездкой - сегодня, в четверг, и в пятницу - президент Белоруссии Лукашенко", - сказал Песков. Он уточнил, что в Завидово в четверг у президентов состоится неформальное общение."И сегодня в 15.00, и завтра президент России будет принимать участие в четырнадцатом саммите БРИКС в режиме видеоконференцсвязи", - уточнил Песков. Он отметил, что тема сегодняшней части саммита - укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития.Песков добавил, что никаких открытых трансляций по встрече Путина и Лукашенко в четверг-пятницу не планируется. "Нет, ничего не планируется", - сказал он.
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политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
13:08 23.06.2022 (обновлено: 13:29 23.06.2022)
 
Лукашенко находится в России и встречается с Путиным, заявили в Кремле

Песков: Лукашенко находится в России и встречается с Путиным в Завидово

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг-пятницу находится в России, встречается с президентом РФ Владимиром Путиным в Завидово, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Московской области, скажем так, работает сегодня президент. Сегодня здесь находится с неформальной поездкой - сегодня, в четверг, и в пятницу - президент Белоруссии Лукашенко", - сказал Песков. Он уточнил, что в Завидово в четверг у президентов состоится неформальное общение.
"И сегодня в 15.00, и завтра президент России будет принимать участие в четырнадцатом саммите БРИКС в режиме видеоконференцсвязи", - уточнил Песков. Он отметил, что тема сегодняшней части саммита - укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития.
Песков добавил, что никаких открытых трансляций по встрече Путина и Лукашенко в четверг-пятницу не планируется. "Нет, ничего не планируется", - сказал он.
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