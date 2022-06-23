https://ria.ru/20220623/lukashenko-1797548169.html

Лукашенко находится в России и встречается с Путиным, заявили в Кремле

Лукашенко находится в России и встречается с Путиным, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.06.2022

Лукашенко находится в России и встречается с Путиным, заявили в Кремле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг-пятницу находится в России, встречается с президентом РФ Владимиром Путиным в Завидово, заявил журналистам... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:08

2022-06-23T13:08

2022-06-23T13:29

политика

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг-пятницу находится в России, встречается с президентом РФ Владимиром Путиным в Завидово, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В Московской области, скажем так, работает сегодня президент. Сегодня здесь находится с неформальной поездкой - сегодня, в четверг, и в пятницу - президент Белоруссии Лукашенко", - сказал Песков. Он уточнил, что в Завидово в четверг у президентов состоится неформальное общение."И сегодня в 15.00, и завтра президент России будет принимать участие в четырнадцатом саммите БРИКС в режиме видеоконференцсвязи", - уточнил Песков. Он отметил, что тема сегодняшней части саммита - укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития.Песков добавил, что никаких открытых трансляций по встрече Путина и Лукашенко в четверг-пятницу не планируется. "Нет, ничего не планируется", - сказал он.

https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787015008.html

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Кирилл Волков

политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко