https://ria.ru/20220623/lokdaun-1797613102.html

В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна из-за оспы обезьян

В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна из-за оспы обезьян - РИА Новости, 23.06.2022

В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна из-за оспы обезьян

Локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет, инфекция не распространяется так же легко, как COVID-19, сообщила РИА... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:25

2022-06-23T16:25

2022-06-23T18:26

оспа обезьян

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет, инфекция не распространяется так же легко, как COVID-19, сообщила РИА Новости профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы", - сказала Пшеничная.Она отметила, что оспа обезьян не распространяется так легко и стремительно, как SARS-CoV2 или грипп. Одно из главных условий ее передачи - близкий, длительный контакт с больным без мер предосторожности, пояснила Пшеничная.

https://ria.ru/20220617/testirovanie-1795975520.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оспа обезьян, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)