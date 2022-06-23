https://ria.ru/20220623/lokdaun-1797613102.html
В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна из-за оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна из-за оспы обезьян - РИА Новости, 23.06.2022
В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна из-за оспы обезьян
Локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет, инфекция не распространяется так же легко, как COVID-19, сообщила РИА... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:25
2022-06-23T16:25
2022-06-23T18:26
оспа обезьян
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет, инфекция не распространяется так же легко, как COVID-19, сообщила РИА Новости профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы", - сказала Пшеничная.Она отметила, что оспа обезьян не распространяется так легко и стремительно, как SARS-CoV2 или грипп. Одно из главных условий ее передачи - близкий, длительный контакт с больным без мер предосторожности, пояснила Пшеничная.
https://ria.ru/20220617/testirovanie-1795975520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:25 23.06.2022 (обновлено: 18:26 23.06.2022)
В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна из-за оспы обезьян
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная исключила локдаун из-за оспы обезьян
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет, инфекция не распространяется так же легко, как COVID-19, сообщила РИА Новости профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы", - сказала Пшеничная.
Она отметила, что оспа обезьян не распространяется так легко и стремительно, как SARS-CoV2 или грипп. Одно из главных условий ее передачи - близкий, длительный контакт с больным без мер предосторожности, пояснила Пшеничная.