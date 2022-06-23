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В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна из-за оспы обезьян - РИА Новости, 23.06.2022
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В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна из-за оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна из-за оспы обезьян - РИА Новости, 23.06.2022
В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна из-за оспы обезьян
Локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет, инфекция не распространяется так же легко, как COVID-19, сообщила РИА... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:25
2022-06-23T18:26
оспа обезьян
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет, инфекция не распространяется так же легко, как COVID-19, сообщила РИА Новости профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы", - сказала Пшеничная.Она отметила, что оспа обезьян не распространяется так легко и стремительно, как SARS-CoV2 или грипп. Одно из главных условий ее передачи - близкий, длительный контакт с больным без мер предосторожности, пояснила Пшеничная.
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оспа обезьян, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:25 23.06.2022 (обновлено: 18:26 23.06.2022)
 
В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна из-за оспы обезьян

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная исключила локдаун из-за оспы обезьян

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет, инфекция не распространяется так же легко, как COVID-19, сообщила РИА Новости профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы", - сказала Пшеничная.
Она отметила, что оспа обезьян не распространяется так легко и стремительно, как SARS-CoV2 или грипп. Одно из главных условий ее передачи - близкий, длительный контакт с больным без мер предосторожности, пояснила Пшеничная.
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 08:46Петербургский международный экономический форум — 2022
Тестирование на оспу обезьян доступно во всех регионах России
 
Оспа обезьянЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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