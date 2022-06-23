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Силы ЛНР ведут бои в южных пригородах Лисичанска

Силы ЛНР ведут бои в южных пригородах Лисичанска - РИА Новости, 23.06.2022

Силы ЛНР ведут бои в южных пригородах Лисичанска

После окружения украинских войск в Горском и Золотом Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, передает корреспондент... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:34

2022-06-23T13:34

2022-06-23T14:18

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ЗОЛОТОЕ-5 (ЛНР) — РИА Новости. После окружения украинских войск в Горском и Золотом Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас бои идут уже в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Кроме того, подразделения республики подошли близко к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится к юго-западу от города, рядом с деревней Волчеяровка.Накануне луганские силовики сообщили, что группировка противника в Горском и Золотом оказалась в "полном окружении", а Лисичанск и промзона Северодонецка — в "оперативном окружении". По данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, в Лисичанске находятся около пяти-семи тысяч украинских военных.МВД республики заявило, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы "максимум через неделю".Горское — населенный пункт, из которого, по сообщениям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские боевики неоднократно обстреливали освобожденные союзными войсками города в ЛНР: Первомайск, Золотое-5, Стаханов.

https://ria.ru/20220622/ukraina-1797378364.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр