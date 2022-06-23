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Силы ЛНР ведут бои в южных пригородах Лисичанска
Силы ЛНР ведут бои в южных пригородах Лисичанска - РИА Новости, 23.06.2022
Силы ЛНР ведут бои в южных пригородах Лисичанска
После окружения украинских войск в Горском и Золотом Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, передает корреспондент... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:34
2022-06-23T13:34
2022-06-23T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЗОЛОТОЕ-5 (ЛНР) — РИА Новости. После окружения украинских войск в Горском и Золотом Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас бои идут уже в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Кроме того, подразделения республики подошли близко к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится к юго-западу от города, рядом с деревней Волчеяровка.Накануне луганские силовики сообщили, что группировка противника в Горском и Золотом оказалась в "полном окружении", а Лисичанск и промзона Северодонецка — в "оперативном окружении". По данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, в Лисичанске находятся около пяти-семи тысяч украинских военных.МВД республики заявило, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы "максимум через неделю".Горское — населенный пункт, из которого, по сообщениям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские боевики неоднократно обстреливали освобожденные союзными войсками города в ЛНР: Первомайск, Золотое-5, Стаханов.
https://ria.ru/20220622/ukraina-1797378364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:34 23.06.2022 (обновлено: 14:18 23.06.2022)
Силы ЛНР ведут бои в южных пригородах Лисичанска
Силы ЛНР наступают на Лисичанск после окружения украинских войск в Горском и Золотом