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В ЛНР погибли более 60 человек из-за обстрелов ВСУ с 17 февраля

В ЛНР погибли более 60 человек из-за обстрелов ВСУ с 17 февраля - РИА Новости, 23.06.2022

В ЛНР погибли более 60 человек из-за обстрелов ВСУ с 17 февраля

Более 60 человек погибли, 194 получили ранения в ЛНР с 17 февраля в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:10

2022-06-23T09:10

2022-06-23T09:10

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в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Более 60 человек погибли, 194 получили ранения в ЛНР с 17 февраля в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).За период с 17 февраля по 23 июня жертвами агрессии военных формирований Украины "стали 255 мирных жителей, из которых 61 человек погиб и 194 получили ранения", говорится в сообщении.За этот период трое детей погибли, 19 детей получили ранения.Также отмечается, что украинские войска 1006 раз обстреляли ЛНР, применив 10 250 боеприпасов, включая 23 ракеты "Точка-У". Было разрушено и повреждено 1601 домостроение в 31 населенном пункте, а также 147 объектов гражданской инфраструктуры.

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, украина