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В ЛНР погибли более 60 человек из-за обстрелов ВСУ с 17 февраля
В ЛНР погибли более 60 человек из-за обстрелов ВСУ с 17 февраля - РИА Новости, 23.06.2022
В ЛНР погибли более 60 человек из-за обстрелов ВСУ с 17 февраля
Более 60 человек погибли, 194 получили ранения в ЛНР с 17 февраля в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:10
2022-06-23T09:10
2022-06-23T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Более 60 человек погибли, 194 получили ранения в ЛНР с 17 февраля в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).За период с 17 февраля по 23 июня жертвами агрессии военных формирований Украины "стали 255 мирных жителей, из которых 61 человек погиб и 194 получили ранения", говорится в сообщении.За этот период трое детей погибли, 19 детей получили ранения.Также отмечается, что украинские войска 1006 раз обстреляли ЛНР, применив 10 250 боеприпасов, включая 23 ракеты "Точка-У". Было разрушено и повреждено 1601 домостроение в 31 населенном пункте, а также 147 объектов гражданской инфраструктуры.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина
В ЛНР погибли более 60 человек из-за обстрелов ВСУ с 17 февраля
В ЛНР погиб 61 человек из-за обстрелов со стороны ВСУ с 17 февраля, 194 ранены