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"Это их последний рубеж". Что началось на севере Донбасса - РИА Новости, 23.06.2022
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"Это их последний рубеж". Что началось на севере Донбасса
"Это их последний рубеж". Что началось на севере Донбасса - РИА Новости, 23.06.2022
"Это их последний рубеж". Что началось на севере Донбасса
Операция по освобождению бывшей Луганской области Украины выходит на завершающий этап. Большая часть населенных пунктов уже под контролем ЛНР. Союзные войска... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:29
2022-06-23T16:37
безопасность
родион мирошник
виталий киселев
лисичанск
луганская народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Операция по освобождению бывшей Луганской области Украины выходит на завершающий этап. Большая часть населенных пунктов уже под контролем ЛНР. Союзные войска наступают на запад и практически полностью заняли Северодонецк. Окружают соседний Лисичанск. В окрестностях города сформировалось несколько котлов. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Оперативное окружениеЛисичанск — сложная цель для лобового штурма. Город находится на возвышенности, застройка плотная. К тому же много промышленных зон, удобных для длительной обороны. Пять угледобывающих шахт, с десяток крупных заводов — от машиностроительного до фабрики технических тканей. По последним данным, в группировке ВСУ, дислоцированной тут, от пяти до семи тысяч человек.Отступать, по сути, некуда. Как сообщил в четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник, республиканская армия перерезала трассу Артемовск — Северск — Лисичанск. Это один из двух путей, по которым ВСУ перебрасывали подкрепления, продукты и боекомплект. Вторую трассу — из Артемовска через Соледар — взяли под контроль еще раньше. Положение украинской группировки из тяжелого превратилось в критическое."Они в западне, их разгром — лишь дело времени, — говорит офицер армии ЛНР с позывным Лютый. — По нашим сведениям, в Лисичанске, помимо украинских военных, засели несколько сотен западных наемников и добровольцев, главным образом из Польши. Рассчитываем на то, что у них хватит здравомыслия не погибать за чужую страну. Как показал опыт Мариуполя, даже в плотной городской застройке оборона обречена, если населенный пункт полностью блокирован".Сейчас речь идет об оперативном окружении, то есть группировку лишили снабжения, а также возможности выйти на соседние участки. Однако сплошного фронта нет — блокированные могут относительно свободно маневрировать.За оперативным следует тактическое окружение. Наступающие подтянут к городу дополнительные силы, закроют последние лазейки и приступят к методичному взлому обороны артиллерией и авиацией. Обороняющимся придется отсиживаться в укрытиях в надежде минимизировать потери.Дальше либо штурм, либо длительная осада. Войска союзных армий готовы к обоим вариантам. Как заявил на днях помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, Лисичанско-Северодонецкую агломерацию и засевшую здесь группировку полностью блокируют в течение недели.Новый котелВ рамках операции армии России и ЛНР захлопнули крышку крупного котла южнее Лисичанска. В окружение попали до трех тысяч украинских силовиков в укрепрайоне возле Горского и Золотого. Объединенные силы заняли населенный пункт Рай-Александровка, перерезав последнюю коммуникацию с Лисичанском."Наши войска фактически полноценно окружили группировку у Горского и Золотого, — комментирует военный эксперт Борис Рожин. — Соответственно, сейчас кольцо будет сжиматься. Одновременно на внешнем периметре продолжается наступление на Белую Гору, Волчеяровку и Николаевку. Задача там простая — выйти к окраинам Лисичанска, пересечь трассу на Артемовск, чтобы окончательно оцепить северодонецкую группировку ВСУ".Ее разгром, отмечает аналитик, фактически означает полное освобождение ЛНР. На южных окраинах города уже идут бои — в том числе у НПЗ рядом с деревней Волчеяровкой.Наступление на СлавянскПо мнению экспертов, Киев пытается отвлечь внимание союзных войск от Лисичанска и Северодонецка: обстрелы Донецка значительно усилились. Как отмечают в ДНР, бьют из американских гаубиц — даже по центральным районам."Обстрелы столицы — это, конечно, плохо. Но перебрасывать союзные войска из ЛНР на юг, под Авдеевку и Пески, до того, как они разобьют окруженную на севере группировку, — это воевать по планам ВСУ", — считает офицер армии ДНР с позывным Клим.Кроме того, часть сил, задействованных на западе ЛНР, в дальнейшем сможет развить наступление на Артемовск (Бахмут). А оттуда открывается прямая дорога на Славянск и Краматорск — города, имеющие для ДНР огромное символическое значение. Именно в них весной-летом 2014-го донецкое ополчение прошло боевое крещение и в конечном счете превратилось в полноценную армию.Вдобавок в Краматорске расположен украинский штаб Операции объединенных сил (ООС). Его захват или уничтожение обезглавит всю группировку ВСУ в Донбассе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220623/lnr-1797583517.html
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Андрей Коц
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безопасность, родион мирошник, виталий киселев, лисичанск, луганская народная республика, артемовск, вооруженные силы украины
16:29 23.06.2022 (обновлено: 16:37 23.06.2022)
 

"Это их последний рубеж". Что началось на севере Донбасса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Операция по освобождению бывшей Луганской области Украины выходит на завершающий этап. Большая часть населенных пунктов уже под контролем ЛНР. Союзные войска наступают на запад и практически полностью заняли Северодонецк. Окружают соседний Лисичанск. В окрестностях города сформировалось несколько котлов. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.

Оперативное окружение

Лисичанск — сложная цель для лобового штурма. Город находится на возвышенности, застройка плотная. К тому же много промышленных зон, удобных для длительной обороны. Пять угледобывающих шахт, с десяток крупных заводов — от машиностроительного до фабрики технических тканей. По последним данным, в группировке ВСУ, дислоцированной тут, от пяти до семи тысяч человек.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
14:42В мире
Силы ЛНР начали наступление южнее Лисичанска
Отступать, по сути, некуда. Как сообщил в четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник, республиканская армия перерезала трассу Артемовск — Северск — Лисичанск. Это один из двух путей, по которым ВСУ перебрасывали подкрепления, продукты и боекомплект. Вторую трассу — из Артемовска через Соледар — взяли под контроль еще раньше. Положение украинской группировки из тяжелого превратилось в критическое.
"Они в западне, их разгром — лишь дело времени, — говорит офицер армии ЛНР с позывным Лютый. — По нашим сведениям, в Лисичанске, помимо украинских военных, засели несколько сотен западных наемников и добровольцев, главным образом из Польши. Рассчитываем на то, что у них хватит здравомыслия не погибать за чужую страну. Как показал опыт Мариуполя, даже в плотной городской застройке оборона обречена, если населенный пункт полностью блокирован".
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский
Военнослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский
Сейчас речь идет об оперативном окружении, то есть группировку лишили снабжения, а также возможности выйти на соседние участки. Однако сплошного фронта нет — блокированные могут относительно свободно маневрировать.
За оперативным следует тактическое окружение. Наступающие подтянут к городу дополнительные силы, закроют последние лазейки и приступят к методичному взлому обороны артиллерией и авиацией. Обороняющимся придется отсиживаться в укрытиях в надежде минимизировать потери.
Минобороны РФ о потерях противника и уничтожении станции артиллерийской разведки AN-TPQ - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
12:33Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало об уничтожении артиллерии ВСУ, обстреливавшей Донецк
Дальше либо штурм, либо длительная осада. Войска союзных армий готовы к обоим вариантам. Как заявил на днях помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, Лисичанско-Северодонецкую агломерацию и засевшую здесь группировку полностью блокируют в течение недели.

Новый котел

В рамках операции армии России и ЛНР захлопнули крышку крупного котла южнее Лисичанска. В окружение попали до трех тысяч украинских силовиков в укрепрайоне возле Горского и Золотого. Объединенные силы заняли населенный пункт Рай-Александровка, перерезав последнюю коммуникацию с Лисичанском.
© AP PhotoРоссийские военнослужащие в ЛНР
Российские военнослужащие в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие в ЛНР
"Наши войска фактически полноценно окружили группировку у Горского и Золотого, — комментирует военный эксперт Борис Рожин. — Соответственно, сейчас кольцо будет сжиматься. Одновременно на внешнем периметре продолжается наступление на Белую Гору, Волчеяровку и Николаевку. Задача там простая — выйти к окраинам Лисичанска, пересечь трассу на Артемовск, чтобы окончательно оцепить северодонецкую группировку ВСУ".
Ее разгром, отмечает аналитик, фактически означает полное освобождение ЛНР. На южных окраинах города уже идут бои — в том числе у НПЗ рядом с деревней Волчеяровкой.

Наступление на Славянск

По мнению экспертов, Киев пытается отвлечь внимание союзных войск от Лисичанска и Северодонецка: обстрелы Донецка значительно усилились. Как отмечают в ДНР, бьют из американских гаубиц — даже по центральным районам.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
12:55Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Донецку
"Обстрелы столицы — это, конечно, плохо. Но перебрасывать союзные войска из ЛНР на юг, под Авдеевку и Пески, до того, как они разобьют окруженную на севере группировку, — это воевать по планам ВСУ", — считает офицер армии ДНР с позывным Клим.
Кроме того, часть сил, задействованных на западе ЛНР, в дальнейшем сможет развить наступление на Артемовск (Бахмут). А оттуда открывается прямая дорога на Славянск и Краматорск — города, имеющие для ДНР огромное символическое значение. Именно в них весной-летом 2014-го донецкое ополчение прошло боевое крещение и в конечном счете превратилось в полноценную армию.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Вдобавок в Краматорске расположен украинский штаб Операции объединенных сил (ООС). Его захват или уничтожение обезглавит всю группировку ВСУ в Донбассе.
 
БезопасностьРодион МирошникВиталий КиселевЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаАртемовскВооруженные силы Украины
 
 
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