https://ria.ru/20220623/lavrov-1797711575.html

России не нужна новая G8, заявил Лавров

России не нужна новая G8, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2022

России не нужна новая G8, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России не нужна новая "восьмёрка". РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T23:06

2022-06-23T23:06

2022-06-23T23:09

россия

китай

белоруссия

брикс

g8

евразийский экономический союз

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России не нужна новая "восьмёрка".Комментируя в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии обсуждаемую инициативу о создании новой G8 без США, Германии, Франции, Лавров указал, что России "не нужна новая G8". Он добавил, что у РФ есть уже структуры, прежде всего на евразийском пространстве."ЕАЭС активно продвигает вместе с КНР интеграционные процессы, гармонизируя китайский проект "Один пояс – один путь" с планами евразийской интеграции", - напомнил он. По словам Лаврова, "к этим планам вплотную присматриваются члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии". Он рассказал, что "ряд этих стран заключают соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС".Министр также считает, что "Шанхайская организация сотрудничества также "вписывается" в эти процессы"."Все это происходит и на пространстве СНГ, ОДКБ (если брать военно-политические аспекты), и на пространстве, охватывающем Союзное государство России и Белоруссии", - отметил Лавров.Глава МИД РФ напомнил, что "есть еще одна структура, выходящая за географические границы Евразии, – это БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка)"."Это объединение все больше полагается не на западные методы ведения дел, не на западные правила, согласно которым должны работать международные валютно-финансовые и торговые институты, а на более справедливые методы, которые не будут ставить в зависимость любые процессы, скажем, от доминирующей роли доллара или какой-либо другой валюты", - добавил он."В "Группе двадцати" полностью представлен БРИКС и еще 5 стран, разделяющих позиции БРИКС, а по ту сторону "баррикад" находятся "семерка" и те, кто ее поддерживает. Это достаточно серьезный баланс", - заявил глава российского МИД.При этом Лавров указал на то, что "группа двадцати" может деградировать, если Запад будет использовать ее для нагнетания конфронтации". "Структуры, о которых я сказал (ШОС, БРИКС, АСЕАН, ЕАЭС, СНГ), основаны не на диктате, не на требовании согласиться с реалиями "однополярного мира", а на консенсусе, взаимном уважении, выстраивании баланса интересов", - заключил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20220623/demokratizatsiya-1797710825.html

https://ria.ru/20220623/sotrudnichestvo-1797707740.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, белоруссия, брикс, g8, евразийский экономический союз, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)