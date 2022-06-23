https://ria.ru/20220623/lavrov-1797709944.html

Лавров рассказал о поддержке Белоруссии в 2020 году

Лавров рассказал о поддержке Белоруссии в 2020 году - РИА Новости, 23.06.2022

Лавров рассказал о поддержке Белоруссии в 2020 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров разделяет мнение, что Белоруссия в 2020 году устояла в том числе благодаря поддержке РФ. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T22:56

2022-06-23T22:56

2022-06-23T22:56

протесты в белоруссии

в мире

александр лукашенко

белоруссия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров разделяет мнение, что Белоруссия в 2020 году устояла в том числе благодаря поддержке РФ."Разделяю", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии, комментируя мнение, что в 2020 году Белоруссия устояла благодаря двум факторам: личности президента Александра Лукашенко и поддержке России."Уже сказал, что Россия незамедлительно оказала политическую, моральную поддержку. Была готова оказать любую другую помощь для недопущения государственного переворота", - добавил российский министр.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220623/lavrov-1797709428.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)