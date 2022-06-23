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Лавров рассказал о поддержке Белоруссии в 2020 году - РИА Новости, 23.06.2022
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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220623/lavrov-1797709944.html
Лавров рассказал о поддержке Белоруссии в 2020 году
Лавров рассказал о поддержке Белоруссии в 2020 году - РИА Новости, 23.06.2022
Лавров рассказал о поддержке Белоруссии в 2020 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров разделяет мнение, что Белоруссия в 2020 году устояла в том числе благодаря поддержке РФ. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T22:56
2022-06-23T22:56
протесты в белоруссии
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров разделяет мнение, что Белоруссия в 2020 году устояла в том числе благодаря поддержке РФ."Разделяю", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии, комментируя мнение, что в 2020 году Белоруссия устояла благодаря двум факторам: личности президента Александра Лукашенко и поддержке России."Уже сказал, что Россия незамедлительно оказала политическую, моральную поддержку. Была готова оказать любую другую помощь для недопущения государственного переворота", - добавил российский министр.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220623/lavrov-1797709428.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:56 23.06.2022
 
Лавров рассказал о поддержке Белоруссии в 2020 году

Лавров: Белоруссия в 2020 году устояла в том числе благодаря поддержке России

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и военнослужащие в Минске
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники акции протеста и военнослужащие в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров разделяет мнение, что Белоруссия в 2020 году устояла в том числе благодаря поддержке РФ.
"Разделяю", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии, комментируя мнение, что в 2020 году Белоруссия устояла благодаря двум факторам: личности президента Александра Лукашенко и поддержке России.
"Уже сказал, что Россия незамедлительно оказала политическую, моральную поддержку. Была готова оказать любую другую помощь для недопущения государственного переворота", - добавил российский министр.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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Лавров оценил союзничество Минска и Москвы
 
Протесты в БелоруссииВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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