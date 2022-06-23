https://ria.ru/20220623/lavrov-1797514508.html
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Ирана. Трансляция
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Ирана. Трансляция - РИА Новости, 23.06.2022
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Ирана. Трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию со своим иранской коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:50
2022-06-23T11:50
2022-06-23T12:16
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
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Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию со своим иранской коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.
РИА Новости
1
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Совместная пресс-конференция глав МИД России и Ирана
LIVE: Совместная пресс-конференция глав МИД России и Ирана
2022-06-23T11:50
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PT48M46S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, видео
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Ирана. Трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию со своим иранской коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.
2022-06-23T11:50
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PT48M46S
11:50 23.06.2022 (обновлено: 12:16 23.06.2022)
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Ирана. Трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию со своим иранской коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.