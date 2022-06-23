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Совместная пресс-конференция глав МИД России и Ирана. Трансляция - РИА Новости, 23.06.2022
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Совместная пресс-конференция глав МИД России и Ирана. Трансляция
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Ирана. Трансляция - РИА Новости, 23.06.2022
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Ирана. Трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию со своим иранской коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. РИА Новости, 23.06.2022
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сергей лавров
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иран
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Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию со своим иранской коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, видео
Совместная пресс-конференция глав МИД России и Ирана. Трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию со своим иранской коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.
2022-06-23T11:50
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11:50 23.06.2022 (обновлено: 12:16 23.06.2022)
 

Совместная пресс-конференция глав МИД России и Ирана. Трансляция

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Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию со своим иранской коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Иран
 
 
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