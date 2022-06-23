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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 53,5 рубля - РИА Новости, 23.06.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220623/kurs-1797681440.html
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 53,5 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 53,5 рубля - РИА Новости, 23.06.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 53,5 рубля
Рубль в четверг несколько ослабел к доллару и немного прибавил к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T19:16
2022-06-23T19:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
валюта
доллар
курс доллара
евро
динамика курсов валют
рубль
курс рубля
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рубль в четверг несколько ослабел к доллару и немного прибавил к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 32 копейки, до 53,47 рубля, евро снизился на 22 копейки, до 56,2 рубля.
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валюта, доллар, курс доллара, евро, динамика курсов валют, рубль, курс рубля, россия, экономика, московская биржа
19:16 23.06.2022
 
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 53,5 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг вырос до 53,5 рубля, евро упал до 56,2

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с символикой доллара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рубль в четверг несколько ослабел к доллару и немного прибавил к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 32 копейки, до 53,47 рубля, евро снизился на 22 копейки, до 56,2 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВалютаДолларКурс доллараевроДинамика курсов валютРубльКурс рубляРоссияЭкономикаМосковская биржа
 
 
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