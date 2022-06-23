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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 53,5 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 53,5 рубля - РИА Новости, 23.06.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 53,5 рубля
Рубль в четверг несколько ослабел к доллару и немного прибавил к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T19:16
2022-06-23T19:16
2022-06-23T19:16
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рубль в четверг несколько ослабел к доллару и немного прибавил к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 32 копейки, до 53,47 рубля, евро снизился на 22 копейки, до 56,2 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 53,5 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг вырос до 53,5 рубля, евро упал до 56,2