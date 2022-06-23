https://ria.ru/20220623/ksir-1797587252.html
Главнокомандующий КСИР Ирана сменил начальника разведслужбы
Главнокомандующий КСИР Ирана сменил начальника разведслужбы - РИА Новости, 23.06.2022
Главнокомандующий КСИР Ирана сменил начальника разведслужбы
Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами в четверг назначил Мохаммада Каземи на пост главы разведывательной организации... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:51
2022-06-23T14:51
2022-06-23T14:51
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хосейн салами
корпус стражей исламской революции
иран
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами в четверг назначил Мохаммада Каземи на пост главы разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил официальный представитель корпуса Рамазан Шариф."Приказом главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майора Хосейна Салами бригадный генерал Мохаммад Каземи был назначен главой разведывательной организации КСИР", - приводит агентство Tasnim слова Шарифа.Он отметил, что Каземи много лет работал в сфере разведки и обладает большим опытом в вопросах безопасности страны."В то же время ранее занимавший пост главы разведывательной организации КСИР Хосейн Тайеб был назначен советником главнокомандующего КСИР приказом самого генерала Хосейна Салами", - добавил Шариф.
https://ria.ru/20220619/iran-1796562197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хосейн салами, корпус стражей исламской революции, иран
Главнокомандующий КСИР Ирана сменил начальника разведслужбы
Главнокомандующий КСИР Ирана Салами назначил Каземи начальником разведслужбы