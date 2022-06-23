https://ria.ru/20220623/ksir-1797587252.html

Главнокомандующий КСИР Ирана сменил начальника разведслужбы

Главнокомандующий КСИР Ирана сменил начальника разведслужбы - РИА Новости, 23.06.2022

Главнокомандующий КСИР Ирана сменил начальника разведслужбы

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами в четверг назначил Мохаммада Каземи на пост главы разведывательной организации... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:51

2022-06-23T14:51

2022-06-23T14:51

в мире

хосейн салами

корпус стражей исламской революции

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358562_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_49b399fbdcfd4d1d33e2e23eecd7e113.jpg

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами в четверг назначил Мохаммада Каземи на пост главы разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил официальный представитель корпуса Рамазан Шариф."Приказом главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майора Хосейна Салами бригадный генерал Мохаммад Каземи был назначен главой разведывательной организации КСИР", - приводит агентство Tasnim слова Шарифа.Он отметил, что Каземи много лет работал в сфере разведки и обладает большим опытом в вопросах безопасности страны."В то же время ранее занимавший пост главы разведывательной организации КСИР Хосейн Тайеб был назначен советником главнокомандующего КСИР приказом самого генерала Хосейна Салами", - добавил Шариф.

https://ria.ru/20220619/iran-1796562197.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, хосейн салами, корпус стражей исламской революции, иран