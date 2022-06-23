https://ria.ru/20220623/krym-1797476210.html

Крым примет на отдых детей из ЛНР

Крым примет на отдых детей из ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022

Крым примет на отдых детей из ЛНР

Крым примет на отдых 150 детей из Луганской Народной Республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:48

2022-06-23T09:48

2022-06-23T09:48

республика крым

общество

лнр

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Крым примет на отдых 150 детей из Луганской Народной Республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Республика Крым по моему поручению примет на отдых 150 детей из братской Луганской Народной Республики", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, дети приедут 24 июня. Они разместятся в оздоровительно-спортивном комплексе "Дельфин" в селе Песчаном Бахчисарайского района. В программу отдыха включены анимация, вокальные и спортивные конкурсы, кружки и мастер-классы по разным направлениям.Аксенов напомнил, что ранее в Крым приехали ребята из Донецкой Народной Республики."Уверен, что море, солнце, уникальная природа и достопримечательности нашего полуострова оставят у юных луганчан самые яркие и незабываемые впечатления", - подчеркнул Аксенов и пожелал детям приятного отдыха.

https://ria.ru/20220623/lnr-1797465860.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, общество, лнр, сергей аксенов (политик)