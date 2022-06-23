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Крым примет на отдых детей из ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022
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Крым примет на отдых детей из ЛНР
Крым примет на отдых детей из ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022
Крым примет на отдых детей из ЛНР
Крым примет на отдых 150 детей из Луганской Народной Республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:48
2022-06-23T09:48
республика крым
общество
лнр
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Крым примет на отдых 150 детей из Луганской Народной Республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Республика Крым по моему поручению примет на отдых 150 детей из братской Луганской Народной Республики", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, дети приедут 24 июня. Они разместятся в оздоровительно-спортивном комплексе "Дельфин" в селе Песчаном Бахчисарайского района. В программу отдыха включены анимация, вокальные и спортивные конкурсы, кружки и мастер-классы по разным направлениям.Аксенов напомнил, что ранее в Крым приехали ребята из Донецкой Народной Республики."Уверен, что море, солнце, уникальная природа и достопримечательности нашего полуострова оставят у юных луганчан самые яркие и незабываемые впечатления", - подчеркнул Аксенов и пожелал детям приятного отдыха.
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республика крым, общество, лнр, сергей аксенов (политик)
09:48 23.06.2022
 
Крым примет на отдых детей из ЛНР

Глава Крыма Аксенов: регион примет на отдых 150 детей из ЛНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМальчик прыгает в воду в жаркий день в Центральном парке культуры и отдыха Симферополя
Мальчик прыгает в воду в жаркий день в Центральном парке культуры и отдыха Симферополя - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости
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Мальчик прыгает в воду в жаркий день в Центральном парке культуры и отдыха Симферополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Крым примет на отдых 150 детей из Луганской Народной Республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Республика Крым по моему поручению примет на отдых 150 детей из братской Луганской Народной Республики", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, дети приедут 24 июня. Они разместятся в оздоровительно-спортивном комплексе "Дельфин" в селе Песчаном Бахчисарайского района. В программу отдыха включены анимация, вокальные и спортивные конкурсы, кружки и мастер-классы по разным направлениям.
Аксенов напомнил, что ранее в Крым приехали ребята из Донецкой Народной Республики.
"Уверен, что море, солнце, уникальная природа и достопримечательности нашего полуострова оставят у юных луганчан самые яркие и незабываемые впечатления", - подчеркнул Аксенов и пожелал детям приятного отдыха.
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