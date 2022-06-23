https://ria.ru/20220623/krizis-1797533029.html

Связи между спецоперацией и продовольственным кризисом нет, заявил Лавров

Связи между спецоперацией и продовольственным кризисом нет, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2022

Связи между спецоперацией и продовольственным кризисом нет, заявил Лавров

Усилия ООН и Турции по вывозу украинского зерна давно были бы успешными, если бы Киев решил проблему разминирования портов, а попытки создать для этого... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:26

2022-06-23T12:26

2022-06-23T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

украина

иран

ситуация в днр и лнр

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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Усилия ООН и Турции по вывозу украинского зерна давно были бы успешными, если бы Киев решил проблему разминирования портов, а попытки создать для этого международную коалицию нацелены исключительно на то, чтобы вмешаться в дела Черноморского региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хочу еще раз подчеркнуть, что нет никакой связи между осуществлением специальной военной операции России на Украине и продовольственным кризисом. Это признают уже и члены правительства США, представители международных организаций, которые занимаются вопросами продовольственной безопасности. Кризис и предпосылки для этого кризиса были созданы несколько лет назад и начался он не сегодня и не вчера, тоже пару лет назад, когда западные страны стали проводить весьма неосмотрительную популистскую политику в сфере финансов", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.Лавров отметил, что "усилия, которые сейчас предпринимают Турция и генсек ООН, в общем-то были бы давным-давно уже успешными, если бы Украина и ее западные хозяева решили проблему разминирования портов в Черном море"."Попытки организовать какую-то международную коалицию для осуществления этих процедур нацелены исключительно на то, чтобы осуществить вмешательство в дела Черноморского региона под эгидой ООН. Мы это прекрасно видим. И нет никаких проблем с тем, чтобы без нагромождения такого рода схем дать возможность судам, которые заперты украинцами в заминированных портах Черного моря, выйти оттуда. Главное, чтобы это было обеспечено либо разминированием, либо организацией свободных проходов. В том, что касается международных вод, Россия гарантирует безопасность доставки этих судов до пролива Босфор, и на эту тему у нас есть понимание с Турцией", - добавил российский министр. Он подчеркнул, что "попытки сделать вселенскую трагедию из того количества зерна, которое остается на Украине - абсолютно нечистоплотная линия, потому что всем хорошо известно, что это зерно составляет меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других зерновых культур"."Сейчас важно заставить украинцев выпустить иностранные суда, которые там находятся в качестве заложников, и не пытаться сделать эту проблему отвлекающим маневром от ошибок и провалов Запада в сфере международной политики по торговле продовольствием и удобрениями", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, иран, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии