12:26 23.06.2022 (обновлено: 12:54 23.06.2022)
Связи между спецоперацией и продовольственным кризисом нет, заявил Лавров
Лавров: даже в США признают, что спецоперация и продовольственный кризис не взаимосвязаны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Усилия ООН и Турции по вывозу украинского зерна давно были бы успешными, если бы Киев решил проблему разминирования портов, а попытки создать для этого международную коалицию нацелены исключительно на то, чтобы вмешаться в дела Черноморского региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что нет никакой связи между осуществлением специальной военной операции России на Украине и продовольственным кризисом. Это признают уже и члены правительства США, представители международных организаций, которые занимаются вопросами продовольственной безопасности. Кризис и предпосылки для этого кризиса были созданы несколько лет назад и начался он не сегодня и не вчера, тоже пару лет назад, когда западные страны стали проводить весьма неосмотрительную популистскую политику в сфере финансов", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.
"Попытки организовать какую-то международную коалицию для осуществления этих процедур нацелены исключительно на то, чтобы осуществить вмешательство в дела Черноморского региона под эгидой ООН. Мы это прекрасно видим. И нет никаких проблем с тем, чтобы без нагромождения такого рода схем дать возможность судам, которые заперты украинцами в заминированных портах Черного моря, выйти оттуда. Главное, чтобы это было обеспечено либо разминированием, либо организацией свободных проходов. В том, что касается международных вод, Россия гарантирует безопасность доставки этих судов до пролива Босфор, и на эту тему у нас есть понимание с Турцией", - добавил российский министр. Он подчеркнул, что "попытки сделать вселенскую трагедию из того количества зерна, которое остается на Украине - абсолютно нечистоплотная линия, потому что всем хорошо известно, что это зерно составляет меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других зерновых культур".
"Сейчас важно заставить украинцев выпустить иностранные суда, которые там находятся в качестве заложников, и не пытаться сделать эту проблему отвлекающим маневром от ошибок и провалов Запада в сфере международной политики по торговле продовольствием и удобрениями", - заключил Лавров.
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