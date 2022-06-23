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ЦБ призвал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Сибири - РИА Новости, 23.06.2022
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ЦБ призвал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Сибири
ЦБ призвал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Сибири - РИА Новости, 23.06.2022
ЦБ призвал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Сибири
ЦБ РФ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской и Омской областях,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:20
2022-06-23T14:45
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
михаил мамута
владимир путин
красноярский край
омская область
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ЦБ РФ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской и Омской областях, сообщает регулятор."В своем письме регулятор предложил банкам и некредитным финансовым организациям учитывать жизненную ситуацию заемщиков, лишившихся имущества в результате пожаров в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской и Омской областях. Банк России рекомендует искать приемлемые варианты погашения задолженности или даже в особых случаях прощать долг по кредиту и займу, а также не взыскивать заложенное имущество", - говорится в сообщении.При этом реструктуризацию не следует рассматривать как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика, отмечает регулятор."Банк России в подобных случаях неоднократно обращался с рекомендациями оказывать поддержку заемщикам из пострадавших регионов, столкнувшимся с трудностями по выплате задолженности. Практика показывает, что кредиторы к нам прислушиваются и идут навстречу тем, кто нуждается в помощи из-за последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий", - отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.Президент России Владимир Путин в начале недели поручил правительству и Банку России до 1 сентября проработать вопрос реструктуризации кредитов граждан, пострадавших от пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской области – Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), михаил мамута, владимир путин, красноярский край, омская область
14:20 23.06.2022 (обновлено: 14:45 23.06.2022)
 
ЦБ призвал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Сибири

ЦБ России: кредиты пострадавших от пожаров в Сибири надо реструктурировать

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ЦБ РФ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской и Омской областях, сообщает регулятор.
"В своем письме регулятор предложил банкам и некредитным финансовым организациям учитывать жизненную ситуацию заемщиков, лишившихся имущества в результате пожаров в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской и Омской областях. Банк России рекомендует искать приемлемые варианты погашения задолженности или даже в особых случаях прощать долг по кредиту и займу, а также не взыскивать заложенное имущество", - говорится в сообщении.
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При этом реструктуризацию не следует рассматривать как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика, отмечает регулятор.
"Банк России в подобных случаях неоднократно обращался с рекомендациями оказывать поддержку заемщикам из пострадавших регионов, столкнувшимся с трудностями по выплате задолженности. Практика показывает, что кредиторы к нам прислушиваются и идут навстречу тем, кто нуждается в помощи из-за последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий", - отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
Президент России Владимир Путин в начале недели поручил правительству и Банку России до 1 сентября проработать вопрос реструктуризации кредитов граждан, пострадавших от пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской области – Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Михаил МамутаВладимир ПутинКрасноярский крайОмская область
 
 
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