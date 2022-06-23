https://ria.ru/20220623/kredity-1797577446.html

ЦБ призвал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Сибири

ЦБ призвал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Сибири - РИА Новости, 23.06.2022

ЦБ призвал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Сибири

ЦБ РФ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской и Омской областях,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:20

2022-06-23T14:20

2022-06-23T14:45

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

михаил мамута

владимир путин

красноярский край

омская область

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ЦБ РФ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавших от пожаров в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской и Омской областях, сообщает регулятор."В своем письме регулятор предложил банкам и некредитным финансовым организациям учитывать жизненную ситуацию заемщиков, лишившихся имущества в результате пожаров в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской и Омской областях. Банк России рекомендует искать приемлемые варианты погашения задолженности или даже в особых случаях прощать долг по кредиту и займу, а также не взыскивать заложенное имущество", - говорится в сообщении.При этом реструктуризацию не следует рассматривать как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика, отмечает регулятор."Банк России в подобных случаях неоднократно обращался с рекомендациями оказывать поддержку заемщикам из пострадавших регионов, столкнувшимся с трудностями по выплате задолженности. Практика показывает, что кредиторы к нам прислушиваются и идут навстречу тем, кто нуждается в помощи из-за последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий", - отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.Президент России Владимир Путин в начале недели поручил правительству и Банку России до 1 сентября проработать вопрос реструктуризации кредитов граждан, пострадавших от пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской области – Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей.

https://ria.ru/20220620/pozhary-1796778649.html

https://ria.ru/20220602/pozhary-1792518626.html

россия

красноярский край

омская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), михаил мамута, владимир путин, красноярский край, омская область