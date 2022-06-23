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Россиянин пытался вывезти из Финляндии кости северного оленя
Россиянин пытался вывезти из Финляндии кости северного оленя - РИА Новости, 23.06.2022
Россиянин пытался вывезти из Финляндии кости северного оленя
Проживающий в Финляндии россиянин был задержан на пункте пропуска Лотта в Мурманской области после того, как в его багаже на въезде в Россию были обнаружены 54... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:53
2022-06-23T09:53
2022-06-23T09:53
финляндия
россия
мурманская область
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МУРМАНСК, 23 июн – РИА Новости. Проживающий в Финляндии россиянин был задержан на пункте пропуска Лотта в Мурманской области после того, как в его багаже на въезде в Россию были обнаружены 54 кости северного оленя, сообщила пресс-служба мурманской таможни.Сообщается, что 25-летний россиянин, проживающий в финском городе Ивало, въезжал на своем автомобиле на международный пункт пропуска Лотта. При прохождении таможенного контроля мужчина выбрал "красный" коридор, из документов подал учётную карточку транспортного средства на временно ввозимый автомобиль, зарегистрированный в Финляндии. Пассажирскую таможенную декларацию на товары не подавал, разрешений и ветеринарных сертификатов не представлял, о товарах, подлежащих ветеринарному контролю, не заявлял."В ходе проведения таможенного контроля багажа и транспортного средства сотрудником таможенного поста МАПП Лотта был выявлен факт ввоза в сопровождаемом багаже россиянина продукции животного происхождения. 54 кости северного оленя необработанные ввозились мужчиной на территорию ЕАЭС без упаковки и без маркировки", - рассказали в таможне.Как отметили в ведомстве, у мужчины не было с собой разрешений и ветеринарных сопроводительных документов, которые дают право ввоза подобных товаров в РФ."Из объяснения гражданина выяснилось, что кости северного оленя он приобрёл в Финляндии, но чеки о покупке не сохранил. Ввозимые товары не задекларировал и не позаботился о разрешительных документах, так как не знал о такой необходимости", - пояснили в ведомстве. В отношении мужчины возбудили административные дела, проводится расследование.Кости северного оленя – традиционный материал у северных коренных народов для производства, в частности, сувенирной продукции.
https://ria.ru/20220621/vizy-1797109315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, мурманская область
Россиянин пытался вывезти из Финляндии кости северного оленя
Россиянин пытался вывезти из Финляндии через границу кости северного оленя
МУРМАНСК, 23 июн – РИА Новости. Проживающий в Финляндии россиянин был задержан на пункте пропуска Лотта в Мурманской области после того, как в его багаже на въезде в Россию были обнаружены 54 кости северного оленя, сообщила пресс-служба мурманской таможни.
Сообщается, что 25-летний россиянин, проживающий в финском городе Ивало, въезжал на своем автомобиле на международный пункт пропуска Лотта. При прохождении таможенного контроля мужчина выбрал "красный" коридор, из документов подал учётную карточку транспортного средства на временно ввозимый автомобиль, зарегистрированный в Финляндии
. Пассажирскую таможенную декларацию на товары не подавал, разрешений и ветеринарных сертификатов не представлял, о товарах, подлежащих ветеринарному контролю, не заявлял.
"В ходе проведения таможенного контроля багажа и транспортного средства сотрудником таможенного поста МАПП Лотта был выявлен факт ввоза в сопровождаемом багаже россиянина продукции животного происхождения. 54 кости северного оленя необработанные ввозились мужчиной на территорию ЕАЭС
без упаковки и без маркировки", - рассказали в таможне.
Как отметили в ведомстве, у мужчины не было с собой разрешений и ветеринарных сопроводительных документов, которые дают право ввоза подобных товаров в РФ
.
"Из объяснения гражданина выяснилось, что кости северного оленя он приобрёл в Финляндии, но чеки о покупке не сохранил. Ввозимые товары не задекларировал и не позаботился о разрешительных документах, так как не знал о такой необходимости", - пояснили в ведомстве. В отношении мужчины возбудили административные дела, проводится расследование.
Кости северного оленя – традиционный материал у северных коренных народов для производства, в частности, сувенирной продукции.