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Страны БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 23.06.2022
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Страны БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
Страны БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 23.06.2022
Страны БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
БРИКС выступает за предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:56
2022-06-23T18:09
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. БРИКС выступает за предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы вновь выступаем в поддержку обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и размещения оружия в космосе, в том числе посредством переговоров о принятии соответствующего юридически обязывающего многостороннего инструмента в области ПГВК", - говорится в тексте декларации.
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космос - риа наука, брикс, в мире, космос
17:56 23.06.2022 (обновлено: 18:09 23.06.2022)
 
Страны БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе

Страны БРИКС призвали предотвратить гонку вооружений и размещение оружия в космосе

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. БРИКС выступает за предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.
"Мы вновь выступаем в поддержку обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и размещения оружия в космосе, в том числе посредством переговоров о принятии соответствующего юридически обязывающего многостороннего инструмента в области ПГВК", - говорится в тексте декларации.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
17:34
БРИКС выступает за укрепление потенциала стран для реагирования на вызовы
 
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