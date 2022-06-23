https://ria.ru/20220623/kosmos-1797658020.html
Страны БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
Страны БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 23.06.2022
Страны БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
БРИКС выступает за предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:56
2022-06-23T17:56
2022-06-23T18:09
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. БРИКС выступает за предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы вновь выступаем в поддержку обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и размещения оружия в космосе, в том числе посредством переговоров о принятии соответствующего юридически обязывающего многостороннего инструмента в области ПГВК", - говорится в тексте декларации.
https://ria.ru/20220623/briks-1797650984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, брикс, в мире, космос
17:56 23.06.2022 (обновлено: 18:09 23.06.2022)
Страны БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
Страны БРИКС призвали предотвратить гонку вооружений и размещение оружия в космосе