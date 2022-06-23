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В Москве за сутки госпитализировали 107 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 107 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 107 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 107 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 246 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:21
2022-06-23T11:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 246 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 256 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 775 743 случая коронавируса, выздоровели 2 585 262 человек, умерли 44 042 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, москва, россия, общество
11:21 23.06.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 107 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 246 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставляют пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медицинские работники доставляют пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники доставляют пациента в карантинный центр в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 246 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 246, госпитализировано - 107 человек, выздоровело - 258 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 256 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 775 743 случая коронавируса, выздоровели 2 585 262 человек, умерли 44 042 человек.
 
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