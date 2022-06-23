https://ria.ru/20220623/koronavirus-1797503344.html

В Москве за сутки госпитализировали 107 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 107 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 107 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 246 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:21

2022-06-23T11:21

2022-06-23T11:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

коронавирусы

здоровье - общество

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251452_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7f41460d9af95f6226daccbd98155308.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 246 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 256 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 775 743 случая коронавируса, выздоровели 2 585 262 человек, умерли 44 042 человек.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, москва, россия, общество