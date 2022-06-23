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В Москве за сутки госпитализировали 107 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 107 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 107 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 246 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:21
2022-06-23T11:21
2022-06-23T11:21
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 246 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 256 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 775 743 случая коронавируса, выздоровели 2 585 262 человек, умерли 44 042 человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве за сутки госпитализировали 107 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 246 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек