https://ria.ru/20220623/konflikt-1797554951.html

В МИД заявили, что США подпитывает украинский конфликт

В МИД заявили, что США подпитывает украинский конфликт - РИА Новости, 23.06.2022

В МИД заявили, что США подпитывает украинский конфликт

Игнорирование США ситуации с вербовкой украинским посольством в Вашингтоне американских граждан для участия в боевых действиях на территории Украины, ДНР и ЛНР... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:29

2022-06-23T13:29

2022-06-23T13:38

в мире

сша

украина

россия

специальная военная операция на украине

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Игнорирование США ситуации с вербовкой украинским посольством в Вашингтоне американских граждан для участия в боевых действиях на территории Украины, ДНР и ЛНР в так называемом "Иностранном легионе сил территориальной обороны Украины" отражает стремление США "подпитать" конфликт с целью нанести поражение России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Расцениваем потворство официальных властей США подобной деятельности как очередное доказательство того, что Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинского кризиса, а напротив – стремится подпитывать конфликт, нацеливаясь на стратегическое поражение России", - написала Захарова в комментарии, опубликованном на официальном сайте ведомства.Она отметила, что "речь идет о противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. деятельности Посольства Украины в Вашингтоне по открытой вербовке бойцов в т.н. "Иностранный легион сил территориальной обороны Украины".Кроме того официальный представитель МИД привела данные иностранных СМИ, согласно которым, "только по сведениям американских СМИ, после начала российской спецоперации готовность помочь Киеву выразили около 20 тысяч американцев, а украинское диппредставительство официально зарегистрировало более 6 тысяч заявок".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1797441987.html

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в мире, сша, украина, россия, мария захарова, ситуация в днр и лнр