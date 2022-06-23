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В МИД заявили, что США подпитывает украинский конфликт - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/konflikt-1797554951.html
В МИД заявили, что США подпитывает украинский конфликт
В МИД заявили, что США подпитывает украинский конфликт - РИА Новости, 23.06.2022
В МИД заявили, что США подпитывает украинский конфликт
Игнорирование США ситуации с вербовкой украинским посольством в Вашингтоне американских граждан для участия в боевых действиях на территории Украины, ДНР и ЛНР... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:29
2022-06-23T13:38
в мире
сша
украина
россия
специальная военная операция на украине
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Игнорирование США ситуации с вербовкой украинским посольством в Вашингтоне американских граждан для участия в боевых действиях на территории Украины, ДНР и ЛНР в так называемом "Иностранном легионе сил территориальной обороны Украины" отражает стремление США "подпитать" конфликт с целью нанести поражение России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Расцениваем потворство официальных властей США подобной деятельности как очередное доказательство того, что Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинского кризиса, а напротив – стремится подпитывать конфликт, нацеливаясь на стратегическое поражение России", - написала Захарова в комментарии, опубликованном на официальном сайте ведомства.Она отметила, что "речь идет о противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. деятельности Посольства Украины в Вашингтоне по открытой вербовке бойцов в т.н. "Иностранный легион сил территориальной обороны Украины".Кроме того официальный представитель МИД привела данные иностранных СМИ, согласно которым, "только по сведениям американских СМИ, после начала российской спецоперации готовность помочь Киеву выразили около 20 тысяч американцев, а украинское диппредставительство официально зарегистрировало более 6 тысяч заявок".
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в мире, сша, украина, россия, мария захарова, ситуация в днр и лнр
13:29 23.06.2022 (обновлено: 13:38 23.06.2022)
 
В МИД заявили, что США подпитывает украинский конфликт

Захарова: США стремятся подпитывать конфликт на Украине, направляя туда своих граждан

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел в Москве
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Игнорирование США ситуации с вербовкой украинским посольством в Вашингтоне американских граждан для участия в боевых действиях на территории Украины, ДНР и ЛНР в так называемом "Иностранном легионе сил территориальной обороны Украины" отражает стремление США "подпитать" конфликт с целью нанести поражение России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Расцениваем потворство официальных властей США подобной деятельности как очередное доказательство того, что Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинского кризиса, а напротив – стремится подпитывать конфликт, нацеливаясь на стратегическое поражение России", - написала Захарова в комментарии, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Она отметила, что "речь идет о противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. деятельности Посольства Украины в Вашингтоне по открытой вербовке бойцов в т.н. "Иностранный легион сил территориальной обороны Украины".
Кроме того официальный представитель МИД привела данные иностранных СМИ, согласно которым, "только по сведениям американских СМИ, после начала российской спецоперации готовность помочь Киеву выразили около 20 тысяч американцев, а украинское диппредставительство официально зарегистрировало более 6 тысяч заявок".
Военнослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 23:27
Спецоперация, 22 июня: зачистка Лисичанска и иностранные наемники
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияМария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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