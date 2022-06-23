https://ria.ru/20220623/koloniya-1797606569.html

Бывшего главу нижегородского ГУФСИН приговорили к трем годам колонии

Бывшего главу нижегородского ГУФСИН приговорили к трем годам колонии - РИА Новости, 23.06.2022

Бывшего главу нижегородского ГУФСИН приговорили к трем годам колонии

Бывший начальник ГУФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков, обвиняемый в превышении должностных полномочий и получении части премий подчинённых, осужден... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:00

2022-06-23T16:00

2022-06-23T16:05

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Бывший начальник ГУФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков, обвиняемый в превышении должностных полномочий и получении части премий подчинённых, осужден на 3 года колонии общего режима, сообщает региональное управление СК РФ.По данным следствия, с 2016 по 2020 год обвиняемый при пособничестве одного из заместителей незаконно требовал от первого замначальника и заместителей начальника передавать ему 50 тысяч рублей от получаемых ими премий за добросовестное выполнение особо сложных и важных задач, полученные 1,4 миллиона рублей обвиняемый использовал на личные нужды. Еще 1,85 миллиона рублей он собрал по аналогичной схеме с других подчиненных при пособничестве главного экономиста, заявляют правоохранители.Было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В ходе предварительного расследования обвиняемый был уволен из органов ФСИН."Вину осужденный не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.Теущаков покинул должность главы нижегородского ГУФСИН 30 ноября 2020 года. Он руководил региональным управлением ФСИН с осени 2015 года.Бывший главный экономист нижегородского ГУФСИН был осужден в январе - почти 3 года условно. Ранее условные сроки получили еще несколько сотрудников управления.

https://ria.ru/20220622/srok-1797197394.html

https://ria.ru/20220621/vzyatki-1796918847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)