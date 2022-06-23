https://ria.ru/20220623/knigi-1797464188.html

Аналитики рассказали, какие книги предпочитают россияне в период отпусков

Аналитики рассказали, какие книги предпочитают россияне в период отпусков - РИА Новости, 23.06.2022

Аналитики рассказали, какие книги предпочитают россияне в период отпусков

Любовные романы и фэнтези во время начала сезона отпусков стали наиболее востребованными жанрами книг у россиян, свидетельствуют данные маркетплейса... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:03

2022-06-23T09:03

2022-06-23T09:03

культура

wildberries

общество

книги

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Любовные романы и фэнтези во время начала сезона отпусков стали наиболее востребованными жанрами книг у россиян, свидетельствуют данные маркетплейса Wildberries, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."С 22 мая по 21 июня 2022 года россияне заказали на Wildberries на 86% больше книг, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее востребованными у жителей нашей страны жанрами стали любовные романы, детективы и фэнтези, которые в конце весны - начале лета опередили по популярности книги для детей и издания по психологии", - говорится в исследовании.Как предполагают в компании, интерес читателей к "легким" жанрам растет с наступлением сезона отпусков, во время которого многие предпочитают расслабиться с книгой на дачном участке, на пляже или у бассейна."Один из наиболее ярких трендов покупательских предпочтений - растущая популярность любовных и фантастических романов азиатских авторов, которая, предположительно, связана с все большим интересом россиян к восточной культуре... В целом же самым популярным любовным романом мае – июне 2022 года стала книга Акси О "ХОХО. Целую. Обнимаю", в жанре фэнтези лидировала "Офелия" Анны Семироль, а в детективном жанре – "Отель с приведениями" Уилки Коллинза", - добавляется в сообщении.Кроме того, россияне стали больше покупать газет и журналов в этот период. Так, число заказов с 22 мая по 21 июня выросло на 65% год к году, при этом для детей выбирают книги-комиксы (+41%).

https://ria.ru/20220529/obschestvo-1791512845.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

wildberries, общество, книги