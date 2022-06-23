https://ria.ru/20220623/kiberataki-1797462858.html

Хакерские атаки на российские вузы блокируются специалистами

Хакерские атаки на российские вузы блокируются специалистами - РИА Новости, 23.06.2022

Хакерские атаки на российские вузы блокируются специалистами

Служба мониторинга национальной исследовательской компьютерной сети еще в понедельник зафиксировала увеличение входящего трафика на сети российских вузов, он... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:50

2022-06-23T08:50

2022-06-23T09:19

технологии

европа

северная америка

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Служба мониторинга национальной исследовательской компьютерной сети еще в понедельник зафиксировала увеличение входящего трафика на сети российских вузов, он шёл из Европы и Северной Америки, сейчас атаки продолжаются и отбиваются специалистами, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ."20 июня служба мониторинга национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС) зафиксировала увеличение входящего трафика на сети вузов. Установлено, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки. Технические специалисты НИКС, совместно с ИТ-службами вузов предприняли действия по блокировке входящего трафика из зарубежных стран на атакуемые ресурсы, это позволило снизить нагрузку на ресурсы организаций и возобновить их стабильную работу. По состоянию на сегодняшний день атаки на вузы продолжаются и оперативно блокируются российскими специалистами", - сказано в сообщении.Ранее СМИ сообщали, что на большинство российских вузов 20 июня совершались массированные DDos-атаки. В МГТУ им. Н. Э. Баумана подтвердили РИА Новости информацию о совершаемых на сайт DDos-атаках, работу системы восстановили в этот же день.

https://ria.ru/20220609/khakery-1794331007.html

европа

северная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, европа, северная америка, навигатор абитуриента