https://ria.ru/20220623/kiberataki-1797462858.html
Хакерские атаки на российские вузы блокируются специалистами
Хакерские атаки на российские вузы блокируются специалистами - РИА Новости, 23.06.2022
Хакерские атаки на российские вузы блокируются специалистами
Служба мониторинга национальной исследовательской компьютерной сети еще в понедельник зафиксировала увеличение входящего трафика на сети российских вузов, он... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T08:50
2022-06-23T08:50
2022-06-23T09:19
технологии
европа
северная америка
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Служба мониторинга национальной исследовательской компьютерной сети еще в понедельник зафиксировала увеличение входящего трафика на сети российских вузов, он шёл из Европы и Северной Америки, сейчас атаки продолжаются и отбиваются специалистами, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ."20 июня служба мониторинга национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС) зафиксировала увеличение входящего трафика на сети вузов. Установлено, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки. Технические специалисты НИКС, совместно с ИТ-службами вузов предприняли действия по блокировке входящего трафика из зарубежных стран на атакуемые ресурсы, это позволило снизить нагрузку на ресурсы организаций и возобновить их стабильную работу. По состоянию на сегодняшний день атаки на вузы продолжаются и оперативно блокируются российскими специалистами", - сказано в сообщении.Ранее СМИ сообщали, что на большинство российских вузов 20 июня совершались массированные DDos-атаки. В МГТУ им. Н. Э. Баумана подтвердили РИА Новости информацию о совершаемых на сайт DDos-атаках, работу системы восстановили в этот же день.
https://ria.ru/20220609/khakery-1794331007.html
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, европа, северная америка, навигатор абитуриента
08:50 23.06.2022 (обновлено: 09:19 23.06.2022)
Хакерские атаки на российские вузы блокируются специалистами
Минобрнауки: хакерские атаки на российские вузы оперативно блокируются специалистами